Öfkenin bir güdü ve amaca ulaşan davranışları yönlendirmede önemli bir araç olduğunu söyleyen Dr. Serdal Özdemir, “Öfke, belirsizliğe tahammülsüzlüğün göstergesidir. Az veya çok hayatta ilk karşılaştığımız olayların tümü belirsizdir. Örneğin bir kitabı okuduğunuzda aklınızdan geçenler ve bu belirsizliğe verdiğiniz tepki öfkedir. Öfkenin amacı belirsizliği, belirli kılmaktır. Öfkeye neden olan diğer bir durum da engellenmedir. Öfke, karşılaşılan engeli aşmak için gerekli olan enerjiyi sağlar” dedi.

SORUNLAR ÇÖZÜLÜR

Kontrolsüz olduğunda öfkenin zararlı olduğuna dikkat çeken Dr. Serdal Özdemir, “Eğer öfke kontrol altındaysa faydalıdır ve bizi amacımıza ulaştıran önemli bir araçtır. Küçük sorunlardaki sorun çözme becerilerimizi, büyük sorunlarda da kullanıyoruz. Buradan çıkan sonuç küçük veya büyük olsun sorun çözme becerilerimiz aynı şekilde işler. Bunu bildiğimiz zaman öfkenin farkında oluruz, içimizde oluşan hissi kolayca tanımlarız ve sorunları çözeriz” diye konuştu.

DURUM TESPİTİ

“Öfke kontrolü sağlanmasında en önemli aşama durum tespitidir” diyen Psikiyatri Uzmanı Dr. Serdal Özdemir, “Kontrol, durumun farkında olmakla gerçekleşir. Eğer durum tespiti yapamazsak, içinde bulunduğumuz hissin öfke olduğunu tanımlayamazsak kendimizi çok kolay saldırgan bir tutum içinde bulabiliriz. Olay, olayın yorumu, duygu ve tepkiden oluşan dörtlü mekanizma yaşadığımız tüm durumlarda kontrolü sağlamamız için geçerlidir. Öfke kontrolü sağlanmasında en önemli aşama durum tespitidir” şeklinde konuştu.

OLAYLARIN YORUMUNA BAĞLIDIR

Öfke kontrolünü bir örnekle açıklayan Psikiyatri Uzmanı Dr. Serdal Özdemir, “Bir hasta yakını, doktora şiddet uyguladığında olanları görelim. Hasta yakınının saldırısının muhtemel yorumu yetersizlik, çaresizlik, hayal kırıklığı ve memnuniyetsizlik düşüncelerinin oluşturduğu öfke hissidir. Hasta yakının beklentilerinin gerçekleşmemesi ve belirsizlik hasta yakınının öfkesini körükler. Öfkesini doktorun kendisi ile ilgilenmemesine ve hastasını ihmal etmesine bağlaması sonucunda da doktora saldırır. Öfkenin kontrolü olayların yorumuna bağlıdır” ifadelerini kullandı.

TEK TEK FARKINA VARAMAZSINIZ

Öfke sırasında vücutta oluşan fizyolojik değişimleri sıralayan Psikiyatri Uzmanı Dr. Serdal Özdemir, “Düşüncelerin gölgesi duygularıdır, duyguların gölgesi de davranışlardır. Olayları nasıl yorumlarsak o şekilde duygu ve davranışlarımız belirlenir. Birde olayları incelerken fizyolojik değişimler olduğunu da aklımızda tutmalıyız. Olayı yorumlarken olumsuz çıkarımlar sonucunda kişinin nefes alıp vermesi hızlanır ve takipne (hızlı soluma) gelişir. Takipne sonucunda hastanın respiratuvar alkalozu (solunumsal alkaloz) gelişir. Kanda bulunan aktif kalsiyum albümine bağlanır ve aktif kalsiyum derişimi düşer. Bunun sonucunda kişide ellerde titreme, nefes borusunda darlık hissi, başta boşluk hissi, mide bulantısı, bayılma hissi, kontrolün kaybolacağı hissi ve kalpte sıkışma hissi oluşacaktır. Bu fizyolojik durumlarda kişilerin olumsuz yorum yapmalarını daha da kolaylaştırır. Bu sıraladığımız aşamalar çok hızlı bir şekilde gelişmektedir. Kişinin bu aşamaların tek tek farkına varması beklenmez” dedi.

ÖFKE İLE KALKAN ZARARLA OTURUR

Anlık öfke krizlerinin kötü sonuçlar doğurabileceğini de hatırlatan Psikiyatri Uzmanı Dr. Serdal Özdemir, “İçinde bulunduğu durumun her yönüyle farkında olan kişinin öfkesi kontrol altında olacaktır. Ancak böyle bir kişilik, bir ütopyadır. Mutlaka bazı durumların farkında olamayacağız. Önemli olan kendi eksikliklerimizin farkında olmak ve bu açıklarımızı kapatmaya çalışmaktır. Öfke ile kalkan zararla oturur gibi birçok atasözü ve deyimler, öfke kontrolsüzlüğünün zararını anlatmaktadır. Öfke kontrolü ile ilişkilerimizde daha iyi bir seviye yakalarız. Örneğin; eşini çok seven ve ona aşık olan bir kadını ele alalım. Eşine kızan bu kadın ‘sen hep boş bir adam oldun’ diye söylemesinin ardından müthiş bir pişmanlık yaşar, bir anlık öfke ile söylendiğini fark ettikten sonra eşine bir sürü özürler ve övgüler dizer. Belki af olunur belki de olunmaz. Burada ilginç olan aslında onu çok sevmesine rağmen anlık öfke ile istenmeyecek şeyler söylemesidir. Öfke kontrolünün sağlanması kişinin eğitiminden geçmektedir. Eğer okullarda öfke kontrolü ile ilişkili dersler verilirse, toplumun genelinde öfke kontrol altına alınabilir ve şiddetsiz bir toplum oluşabilir” diyerek konuşmasını noktaladı.

İlknur ŞAHİN