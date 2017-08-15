Göğüs Hastalıkları ve Uyku Bozuklukları Uzmanı Prof. Dr. Çağlar Çuhadaroğlu, kaliteli bir uyku için özellikle ‘karanlık, serinlik ve sessizlik’ olarak nitelendirilebilecek 3 temel kurala dikkat edilmesi gerektiğini belirterek, “Öncelikle yatak odasının karanlık olması şart. Ayrıca serin ve sessiz olması da uyku kalitesinde önemli bir rol oynuyor” dedi. Prof. Dr. Çağlar Çuhadaroğlu, yaz mevsiminde kaliteli bir uyku için alınması gereken tedbirleri anlattı, önemli önerilerde bulundu.

BEDENİMİZ YAVAŞ YAVAŞ SOĞUYOR

Yatma saatlerine dikkat edilmesi gerektiğini dile getiren Göğüs Hastalıkları ve Uyku Bozuklukları Uzmanı Prof. Dr. Çağlar Çuhadaroğlu, “Kaliteli bir uykunun ilk şartı biyoritminize uygun saatlerde yatmanız ve kalkmanız. Dolayısıyla uykunuz geldiğinde yatmaya ve uyanmanız gereken saatte de kalkmaya özen gösterin. Artan sıcaklar ve nem terlemeye, bunun sonucunda da uykunun sık sık bölünmesine neden oluyor. Uykuya dalarken, bedenimiz yavaş yavaş soğuyor. Dolayısıyla oda çok soğuk olduğunda beden aniden soğuyacak, sıcak odada ise beden tam olarak soğuyamayacaktır. Bu nedenle odanın 16 derece altında ve 24 derece üstünde olması uykuyu zorluyor. En ideali oda ısısının 20-22 derece arasında olması. İdeal ısıyı sağlamak için doğrudan yatağa vurmayan ve çok gürültü yapmayan klimalardan faydalanabilirsiniz. Dikkat etmeniz gereken bir başka nokta ise odanın nemi. Odanızdaki nemin yüzde 40-50 oranında olmasına özen gösterin” diye konuştu.

BOL BOL SU İÇİN

Uykuya daha rahat dalabilmek için gün içerisinde 2,5 litre su tüketilmesi gerektiğini vurgulayan Göğüs Hastalıkları ve Uyku Bozuklukları Uzmanı Prof. Dr. Çağlar Çuhadaroğlu, “Su tüketimine mümkünse yatmadan 1-2 saat önce son verin. Böylelikle gece daha az susayacak ve tuvalete kalkma ihtiyacınız da azalacaktır. Teri tutan, cildin hava almasını sağlayan pamuklu pijama veya gecelik giymeye özen gösterin. Aynı şekilde yatak örtülerinizin de pamuktan olmasına dikkat edin. Kaliteli bir uyku için dikkat etmeniz gereken bir başka nokta da, yatağınızı kilonuza göre seçmeniz. Yastıklar, ne çok yüksek ne de çok alçak olmalı. Boyunda sorun yaratmayan, uykuyu bozmayan yastık ideal olandır” ifadelerini kullandı.

ODANIZI HAVALANDIRIN

“Kaliteli bir uyku için odanızın havası her mevsim temiz olmalı. Bu nedenle odanızı her gün havalandırın” diyen Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Çağlar Çuhadaroğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bunun yanı sıra odanızdaki toz partikülünün fazla olmamasına da dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü aşırı toz, uykuda solunumun zorlanmasına ve bunun sonucunda da uyku kalitesinin bozulmasına yol açıyor. Odanızda az toz tutan eşyalar bulundurun ve dolapların kapalı olmasına özen gösterin. Yatak altlarını depo olarak kullanıyorsanız eğer, eşyalarınızı toz geçirmeyen saklama torbalarında saklayın ve odanızı sık sık temizleyin. Odada lavanta çiçeğinin ya da kurusunun bulunmasının insanı rahatlatarak uykuya dalmayı kolaylaştırdığı belirtiliyor.”

EN AZ 4-5 SAAT ÖNCE YEMENİZ GEREKİYOR

Göğüs Hastalıkları ve Uyku Bozuklukları Uzmanı Prof. Dr. Çağlar Çuhadaroğlu, “Özellikle yaz aylarında akşam yemeğini yatağa girmeden en az 4-5 saat önce yemeniz gerekiyor. Çünkü dolu mideyle yatağa girmek sindirim işlemi devam ettiği için uyku yapısını bozuyor. Ayrıca reflüye neden oldukları için yağlı yemeklerden kaçının. Çikolata, kakaolu besinler uyarıcı özelliğe sahip olduklarından uykuya dalmayı güçleştiriyorlar. Yine çay, kahve, enerji içecekleri ve kola gibi kafein içeren içecekler de kalitesiz uykuya yol açıyorlar. Dolayısıyla bu tür uyarıcıları, yatağa girmeden 2-3 saat önceden tüketmeyi bırakın. Sebze ağırlıklı akşam yemekleri daha uygun bir tercih olacaktır. Süt ve yoğurt uykuya dalmayı kolaylaştırıyor. Yatmadan 1-2 saat önce tüketebilirsiniz. Rezene, papatya ve kedi otu gibi bitki çayları da uykuya dalmanıza yardımcı olabiliyor. Alkolün uykuya dalmayı kolaylaştırıldığı düşünülse de, yapılan çalışmalarda uyku kalitesini bozduğu kanıtlanmış. Bu nedenle alkol tüketiminden kaçının. Yatağa girmeden en az 3 saat önce ağır egzersizlere son verin. Yatak odanızda televizyon izlemeyin, bilgisayar kullanmayın. Yatmadan önce zihninizi dinlendiren bir kitap okumanız ise uykuya dalmanızı kolaylaştıracaktır. Hekim kontrolü dışında uyku ilacı almamanız çok önemli. Yatmadan önce ılık bir duş almanızda yarar var. Suyun çok soğuk ya da çok sıcak olmamasına da dikkat edin” diyerek konuşmasını noktaladı.

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