İçinde bulunduğumuz sıcaklarda yapılması gerekenleri anlatan Dr. Kasapoğlu, “Ayaklarınız bütün kış ayakkabıların içinde hapsedilmiş, biraz hava almaya ihtiyacı olmuş olabilir; ancak parmak arası terliklerin, plaj ve havuz gibi yerlerde ayağınızın direkt yere değmesini engellemek için uygun olduğunu unutmayın. Bu terlikler ayak ve ayak bileğinizi desteklemek için yeterli değildir. Bu terliklerle uzak mesafeleri yürümek, koşmak ya da spor yapmak ayak bileği sakatlanmasına kadar gidecek problemlere zemin hazırlar” ifadelerine yer verdi.

Yiyecekleri oda sıcaklığında 2 saatten; oda sıcaklığı 30 dereceden daha yüksekse 1 saatten fazla tutulmaması gerektiğini söyleyen Kasapoğlu, sözlerini devamında şunları kaydetti:

MANGALIN KEYFİNİ ÇIKARIN!

“Yaz döneminin vazgeçilmezi mangalın keyfini çıkarmak için: ızgarayı sıkışık bir alanda değil, bahçe, balkon gibi daha geniş alanlarda yapın. Yağın yanmasına izin vermeyin. Çocuklarınızı ve evcil hayvanlarınızı mangaldan uzak tutun. Herhangi bir problem yaşamamak için ızgaranın başından ayrılmayın.

ÇIPLAK AYAKLA YÜRÜMEK HER ZAMAN KEYİFLİ DEĞİL

Yazın en sık karşılaşılan sağlık sorunlarından biri de çıplak ayakla yürüyenlerde görülen; cam, çivi, kürdan ve deniz kabuklarının batmasından kaynaklanan enfeksiyonlardır. Böyle bir problemle karşılaştığınızda mutlaka hastaneye başvurun ve tetanos aşınızı güncelleyin.

GÜNEŞ DOSTUNUZ OLSUN; DÜŞMANINIZ DEĞİL

Bronzlaşmanın güneş hasarı olduğunu unutmayın. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatlerde mümkün olduğunca dışarıya çıkmayın. Kollarınızı ve bacaklarınızı koruyan kıyafetler giyin, yüzünüzü, kulaklarınızı ve boynunuzu koruyan bir şapka takın. Her 3 saatte bir güneş kremi uygulayın, terlediğiniz ya da ıslandığınızda güneş kreminizi tekrar sürün.”

HABER MERKEZİ