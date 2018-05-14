Sıcak havalarda nasıl beslenmeliyiz?

Konu ile ilgili olarak Diyetisyen Burcu Çoban, “Kızartma-kavurma ve hamur işinden uzak durun!” dedi. Çeşitli açıklamalarda bulunan Dyt. Çoban şunları söyledi:

“Sıcaklık ve nem artışına bağlı olarak vücut ısısı artıyor ve metabolizma bu duruma uyum sağlamaya çalışıyor. Özellikle yüksek tansiyon, kalp yetmezliği ve koroner kalp hastalığında sıcaklar nedeniyle artış görülüyor. Ayrıca, sıcak havalarda terlemeyle ortaya çıkan su ve mineral kaybı sonucu; baş dönmesi, bayılma hissi ve bulantı gibi sağlık problemleri yaşamak hiç şaşırtıcı değil. Bebek ve çocuklarda da durum aynı; ishal görülme oranı artıyor ve sıcak havalarda besinlerin bozulma riski yüksek olduğu için de besin kaynaklı zehirlenmeler sık görülüyor.”

KIZARTMALARDAN UZAK DURUN!

Hiçbir zaman kızartma tüketilmesinin sağlıklı bulunmadığını ifade eden Çoban, “Özellikle bu mevsimde kesinlikle uzak durmalısınız. Sıcak havalarda tüketilen yağlı ve hamurlu yiyecekler, vücutta yorgunluğa, baş ağrısı ve yüksek tansiyona neden olduğu için tüketilmemeli. Yemekleri pişirirken kızartma ve kavurma yerine haşlama, ızgara ve fırın gibi sağlıklı pişirme yöntemleri uygulanmalı. Fındık, ceviz, badem gibi yağlı besinleri günlük tükettiğiniz yağ miktarını azaltarak kullanabilirsiniz. 1 tatlı kaşığı yağ yerine 5 adet fındık-badem veya 1 ceviz tüketebilirsiniz” şeklinde konuştu.

“Sıcaklardan korunabilmek için enerji ve vitamin deposu olan karpuz, üzüm, çilek, kiraz ve şeftali gibi yaz meyvelerinin tüketilmesi gerekiyor” diyen Çoban, “Tüketilmesini önerdiğimiz yaz meyveleri, sıcaklığın neden olduğu sıvı kaybını önlemesinin yanı sıra vücuda vitamin ve mineral desteği de sağlar. Tüm yeşillikleri, domates ve salatalığı içeren güzel bir salata yazın vazgeçilmezi olmalı. Yaz aylarında sıcaklıkla beraber artan sıvı ve mineral kaybının önlenmesi için yeterli sıvı alımı çok önemli. Bu nedenle, her gün en az 8-12 bardak su içilmeli. Süt ve yoğurt gibi besinler kalsiyum içeriğinden dolayı kalbin düzenli atmasını sağladığı gibi, sinir sisteminin korunmasına yardımcı olur, uykusuzluğa da iyi gelir. Bu nedenle her gün mutlaka tüketin” ifadelerini kullandı.