Sıcak havalarda beslenmeye özen gösterilmeli!

Diyetisyen Burcu Çoban, “Sıcaklara bağlı olarak iştahsızlık sorunu ortaya çıkabilir; yemek seçme ve öğün atlama gibi yanlış beslenme davranışları görülebilir” diyerek konu ile ilgili çeşitli önerilerde bulundu.

Dyt. Çoban, “Her dönemde olduğu gibi sıcakların bastırdığı dönemlerde de sağlıklı beslenme kişinin yaşantısında esas olmalıdır. Hava sıcaklığının artışına paralel olarak vücuttan kaybettiğimiz su miktarı artar. Vücudumuzdan ter ile atılan suyun geri alınması gerekir. Bu nedenle sıcak havalarda günde 2–2,5 litre su tüketimine özen gösterilmelidir. Vücudumuzdan atılan ter ile birlikte sodyum ve potasyum minerali kaybı da artar. Bu minerallerin karşılanması için taze sıkılmış şekersiz meyve ve sebze suları tüketilebilir. Ayrıca günlük 3-5 porsiyon meyve tüketmek de potasyum ihtiyacımızın önemli bir kısmını karşılar. Sıcak mevsimlerde en sık yapılan beslenme hatası ise öğün atlamaktır. Toplam öğün sayısı neredeyse 2 öğüne düşer. Bu yanlış, kan şekerinde aşırı düşmeye, halsizliğe ve metabolizmanın yavaşlamasına bağlı olarak vücutta yağ oranının artmasına neden olabilir. Sıcak havalarda da az ve sık dengeli beslenmeye ve ara öğün tüketmeye dikkat edilmelidir” açıklamalarını yaptı.

Sağlıklı beslenmenin temelini oluşturan dört ana besin grubundan besin tüketmeye özen gösterilmesi gerektiğine de vurgu yapan Çoban, “Günlük beslenme düzeni içerisinde süt ürünleri, et çeşitleri, sebze-meyveler ve tahıl ürünleri mutlaka yer almalıdır” dedi.

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