Sıcak havada sıvı alımı hayati önem taşıyor

Aşırı sıcak havalarda sıvı alımının yanı sıra, özellikle dışarı çıkan vatandaşlara önemli uyarılarda bulunan uzmanlar çeşitli tüyolar veriyor.
Yaz aylarında aşırı yağlı yemekler önerilmezken, hafif, çok fazla sıcak olmayan, az yağlı yiyeceklerin tüketilmesi öneriliyor.
GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ VE GÜNEŞ KREMİ…
Güneşin dik açı ile geldiği öğle saatlerinde mecbur kalmadıkça dışarı çıkılmaması önerilirken; dışarı çıkıldığı takdirde, güneş gözlüğü, güneş kremi kullanılması belirtiliyor. Ayrıca yaz aylarında koyu renklerin aksine, açık renk kıyafetlerin tercihinin önemi de dikkat çekiliyor.
Uzmanlar aşırı sıcaklarda, ince, hafif ve bol kıyafetlerin tercih edilmesini öneriyor.
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Hilal Demirtaş