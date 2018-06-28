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Sıcak havada sıvı alımı hayati önem taşıyor

Yaz ayları ile beraber serin havalara ‘elveda’ dedik. Tüm Türkiye’nin yanı sıra Malatya’da da sıcaklıklar artmaya başladı. Uzmanlar ise aşırı sıcaklarda yükselen vücut ısısının organlarda hasara yol açabileceğinden bu havalarda sıvı alımının önemine vurgu yapıyor.

Sıcak havada sıvı alımı hayati önem taşıyor

Yaz ayları ile beraber serin havalara ‘elveda’ dedik. Tüm Türkiye’nin yanı sıra Malatya’da da sıcaklıklar artmaya başladı. Uzmanlar ise aşırı sıcaklarda yükselen vücut ısısının organlarda hasara yol açabileceğinden bu havalarda sıvı alımının önemine vurgu yapıyor.

28 Haziran 2018 Perşembe 11:40
Sıcak havada sıvı alımı hayati önem taşıyor

Aşırı sıcak havalarda sıvı alımının yanı sıra, özellikle dışarı çıkan vatandaşlara önemli uyarılarda bulunan uzmanlar çeşitli tüyolar veriyor.

Yaz aylarında aşırı yağlı yemekler önerilmezken, hafif, çok fazla sıcak olmayan, az yağlı yiyeceklerin tüketilmesi öneriliyor.

GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ VE GÜNEŞ KREMİ…

Güneşin dik açı ile geldiği öğle saatlerinde mecbur kalmadıkça dışarı çıkılmaması önerilirken; dışarı çıkıldığı takdirde, güneş gözlüğü, güneş kremi kullanılması belirtiliyor. Ayrıca yaz aylarında koyu renklerin aksine, açık renk kıyafetlerin tercihinin önemi de dikkat çekiliyor.

Uzmanlar aşırı sıcaklarda, ince, hafif ve bol kıyafetlerin tercih edilmesini öneriyor.

busabahmalatya.com

Hilal Demirtaş

Anahtar Kelimeler:
MalatyaSıcak HavalarSıvı Alımı
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