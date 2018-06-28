Sıcak havada sıvı alımı hayati önem taşıyor

Yaz ayları ile beraber serin havalara ‘elveda’ dedik. Tüm Türkiye’nin yanı sıra Malatya’da da sıcaklıklar artmaya başladı. Uzmanlar ise aşırı sıcaklarda yükselen vücut ısısının organlarda hasara yol açabileceğinden bu havalarda sıvı alımının önemine vurgu yapıyor.