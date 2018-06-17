Ses kısıklığına tavsiye

Rektör Kızılay, “24 Haziran’da ülkemizde hem cumhurbaşkanlığı hem de milletvekili seçimi olacak. Ramazan bu süreci oldukça zorladı. Oruç dolayısı ile su içmediğimiz ağzımı, damağımız kuruyor, konuşma zorlaşıyor. Uzun konuşunca rahatsızlık oluşturuyor. Ramazan’da zorlu bir propaganda süreci geçirildi. Ramazan’dan sonra bir haftalık süreç var. Onda da çok yoğun bir propaganda dönemi olacak. Bu anlamda siyasilerin, liderlerin sesleri için dikkatli olmaları gerekiyor ve bazı noktalara önem vermeleri gerekiyor” diye konuştu.

GÜRÜLTÜDE KONUŞMAYIN

“Konuşma yapan bütün adaylara ve siyasetçilere seslerini kaybetmemeleri ve kısılmaması için, en az hasar görmesi için bazı önerilerde bulunuyorum” diyen Kızılay, özetle şunları kaydetti:

“Birincisi siyasetçiler katıldığı toplantılarda konuşma yaptıkları zaman ortamda bir gürültü oluyor. Bu gürültü ses için çok zararlı. Gürültüde konuşmak, gırtlağı çok daha fazla zorlayan bir durumdur. O yüzden gürültünün sonlanmasını bekleyip ondan sonra konuşulması gerekir.

Konuşma yaparken mutlaka mikrofon kullanılmalı. Bu sesin daha verimli kullanılmasını sağlar. Ayrıca çok su içilmesi gerekiyor. Ben siyasilerin, liderlerin çok su içmelerini öneriyorum. Gazlı içecekler içmesinler. Çay ve kahveyi sınırlı içsinler.

15 DAKİKA ARA VERİN

Hem liderler hem siyasiler bir saat konuştuktan sonra 15 dakika tamamen susup ara versinler, seslerini dinlendirsinler. Telefon görüşmelerini kısa yapsınlar. Sigara içenler mümkünse en aza indirsinler. İçmeyen sigaralı ortamda mümkün mertebe kalmasınlar. İftarda, sahurda ağır yağlı yemeklerden kaçınsınlar adaylar ve liderler.

Burada Kulak Burun Boğaz doktorlarına da ihtiyaç duyulabiliyor. Burun tıkanıklıklarında, burun açıcı sprey kullansınlar. Eğer işe yaramıyorsa Kulak Burun Boğaz doktorlarından yardım alsınlar. Boğazın rahat olması lazım. Bazen boğazda gıcık olabilir. Boğazı temizlemek boğazı zorlayabilir. Bunlar mide asit reflüsünden olur. Bu şikayetler varsa bu adaylara reflü ilacı tavsiye ediyorum.

Mümkün mertebe açık havada kalmasınlar. Güneşte kalmasınlar. Nemli ortamlarda kalabilirler. Liderlerin ve siyasilerin buhar almalarını da tavsiye ediyorum.”

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