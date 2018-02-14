SES ESTETİĞİYLE SES TONLARI YENİDEN YAPILANIYOR

Prof. Dr. İsmail Koçak, orta yaş grubunda, 300 kişi üzerinde yapılan araştırmanın sonuçları açıkladı:

“Katılımcıların yüzde 95.7′si sesin güzelliğine veya çirkinliğine inanıyor. Yüzde 60′ı konuşma sesini normal olarak tanımlarken; yüzde 43′ü güzel, yüzde 7′si çirkin, yüzde 2′si çekici buluyor. Şarkı söyleme söz konusu olduğunda ise; katılımcıların yüzde 35′i sesini normal, yüzde 36′sı güzel, yüzde 52′si çirkin, yüzde 14 ü çekici buluyor.”



Ses estetiğinde iki çeşit ameliyat tekniği uygulandığını söyleyen Koçak, “Ses tellerine doğrudan yapılan işlemler; botoks uygulaması ve dolgulama tekniklerini içeriyor.Ameliyat, 15 dakika ile iki saat arasında değişiyor. Doğal ses elde edildikten sonra ses terapisi ile tedaviye devam edilebilir.Hastalar ertesi gün işlerine gidebilir. Ses kullanımını gerektiren işlerde çalışanların, işlerine bir süre ara vermesi gerekebilir” şeklinde konuştu.

Koçak, “Ses estetiği, sesin incelik ve kalınlığını değiştirmek üzere planlanmış tekniklerdir. Ancak ek olarak ton değişimi de sağlanabiliyor. Yani tiz sesler davudi bir hale getirilebiliyor. Sahnede veya sosyal ortamda etki yaratması sağlanabiliyor. Kişiler çoğunlukla seslerine kolaylıkla alışabiliyorlar. İstenen bir sonuç elde edildiğinde, kişinin kullanımı ile ses kalitesi daha da oturuyor” açıklamasını yaptı.busabahmalatya.com