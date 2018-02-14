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SES ESTETİĞİYLE SES TONLARI YENİDEN YAPILANIYOR

Çoğu kişi sesinden şikayet eder. Kimi güzel olmadığından yakınır, kimi de farklı bir ses tınısına sahip olmak ister. Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim DalıBaşkanı Prof. Dr. İsmail Koçak, yıllardır ses estetiği yaparak kişilerin ses tonlarını yeniden yapılandırıyor.Koçak, “Ses estetiğini daha çok siyasetçiler, yöneticiler, öğretmenler, avukatlar ve sanatçılar yaptırıyor. Yani daha çok sosyal ortamla iç içe olan kişiler tercih ediyor” dedi.

SES ESTETİĞİYLE SES TONLARI YENİDEN YAPILANIYOR

Çoğu kişi sesinden şikayet eder. Kimi güzel olmadığından yakınır, kimi de farklı bir ses tınısına sahip olmak ister. Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim DalıBaşkanı Prof. Dr. İsmail Koçak, yıllardır ses estetiği yaparak kişilerin ses tonlarını yeniden yapılandırıyor.Koçak, “Ses estetiğini daha çok siyasetçiler, yöneticiler, öğretmenler, avukatlar ve sanatçılar yaptırıyor. Yani daha çok sosyal ortamla iç içe olan kişiler tercih ediyor” dedi.

busabahh
busabahh
14 Şubat 2018 Çarşamba 10:45
SES ESTETİĞİYLE SES TONLARI YENİDEN YAPILANIYOR

Prof. Dr. İsmail Koçak, orta yaş grubunda, 300 kişi üzerinde yapılan araştırmanın sonuçları açıkladı:

“Katılımcıların yüzde 95.7si sesin güzelliğine veya çirkinliğine inanıyor. Yüzde 60ı konuşma sesini normal olarak tanımlarken; yüzde 43ü güzel, yüzde 7si çirkin, yüzde 2si çekici buluyor. Şarkı söyleme söz konusu olduğunda ise; katılımcıların yüzde 35i sesini normal, yüzde 36sı güzel, yüzde 52si çirkin, yüzde 14 ü çekici buluyor.”
 

Ses estetiğinde iki çeşit ameliyat tekniği uygulandığını söyleyen Koçak, “Ses tellerine doğrudan yapılan işlemler; botoks uygulaması ve dolgulama tekniklerini içeriyor.Ameliyat, 15 dakika ile iki saat arasında değişiyor. Doğal ses elde edildikten sonra ses terapisi ile tedaviye devam edilebilir.Hastalar ertesi gün işlerine gidebilir. Ses kullanımını gerektiren işlerde çalışanların, işlerine bir süre ara vermesi gerekebilir” şeklinde konuştu.

Koçak, “Ses estetiği, sesin incelik ve kalınlığını değiştirmek üzere planlanmış tekniklerdir. Ancak ek olarak ton değişimi de sağlanabiliyor. Yani tiz sesler davudi bir hale getirilebiliyor. Sahnede veya sosyal ortamda etki yaratması sağlanabiliyor. Kişiler çoğunlukla seslerine kolaylıkla alışabiliyorlar. İstenen bir sonuç elde edildiğinde, kişinin kullanımı ile ses kalitesi daha da oturuyor” açıklamasını yaptı.busabahmalatya.com 

HABER MERKEZİ

Son Güncelleme: 14.02.2018 10:46
Anahtar Kelimeler:
Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim DalıBaşkanı Prof. Dr. İsmail KoçakSes TınısıSes
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