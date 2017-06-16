Beslenme ve Diyet Uzmanı Şengül Sangu Talak, semizotunun 100 gramında 32 kalori bulunduğunu, bu yönüyle diyetlerde de güvenle yer alabileceğini belirterek, “Üstelik bu bahar sebzesi demir, kalsiyum, potasyum ve C vitamininden oldukça zengindir. Diğer yeşil yapraklı sebzelere oranla omega 3 yağ asidi içeriği de daha fazladır” dedi. Buna karşın zengin bir potasyum kaynağı olduğu için kan sulandırıcı ilaçlarla birlikte tüketilmesinin önerilmediğini söyleyen Beslenme ve Diyet Uzmanı Şengül Sangu Talak, semizotunun 10 önemli faydasını anlattı.

KANSERİN BESLENME TEDAVİSİNDE ÖNERİLİYOR

Talak, “Kalbi koruyor. Doymamış yağ asitlerinden; özellikle omega-3 yağ asitleri, a-linolenik asit, EPA, DHA, glutatyon, glutamik asit ve aspartik asit bakımından zengin olan semizotu, bu özelliklerinden dolayı kalp damar sağlığını koruyucu etki gösteriyor. Kötü kolesterolü düşürüyor. İçeriğindeki zengin bileşenler sayesinde kötü kolesterolün düşürülmesine yardımcı olduğu gibi, kan basıncının dengelenmesinde önemli rol oynuyor. Hastalıklardan koruyor. Bakteri ve mantar üremesine karşı koruyucu etkiye sahip olduğundan vücudu hastalık yapıcı mikroorganizmalara karşı koruyor. Kanserin beslenme tedavisinde öneriliyor. Antioksidan ve antiinflamatuar etkisinden ötürü bağışıklık sistemini güçlendiriyor ve kanser gibi çeşitli hastalıkların tedavisinde de kullanılıyor” dedi.

YORGUNLUK, HALSİZLİK VE DEPRESYONA İYİ GELİYOR

“Böbrekte kum ve taşı döküyor. İdrar söktürücü ve toksin temizleyici özelliğe sahip olan semizotunun, böbrekteki kumu ve taşı döktüğü, dizanteri ve hemoroid problemlerinde olumlu etki gösterdiği çalışmalar ile kanıtlanmıştır” diyen Beslenme ve Diyet Uzmanı Şengül Sangu Talak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Kabızlığı önlüyor. Baharın şifalı besini, içerdiği yüksek oranlı lifiyle kabızlığı önlüyor, kabızlık çekenlere bağırsakları çalıştırarak fayda sağlıyor. Yorgunluk, halsizlik ve depresyona iyi geliyor. İçeriğindeki vitamin ve mineraller sayesinde, günümüzün önde gelen şikayetlerinden olan yorgunluk, halsizlik ve depresyona da iyi geliyor. Bilişsel fonksiyon ve büyüme, gelişmeyi destekliyor. Formda kalmaya yardımcı oluyor. Düşük kalori ve düşük glisemik indeksi ile kan şekerinin dengelenmesini sağlayan semizotu, formda kalmaya da yardımcı oluyor. Cildi ve gözü koruyor. Ciltte kuruluk gibi sorunlara fayda sağlayan semizotu, içeriğindeki A vitamini sayesinde göz problemlerine karşı da koruyucu etkiye sahip. Bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Semizotu; A, B1, B2,B6, C, E, niasin, nikotinik asit, beta karoten, riboflavin, folat gibi vitaminlerden ve özellikle K, Ca, Fe, Mg, Na, P, Cu, Zn ve Mn minerallerinden zengin olması sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirmeye fayda sağlıyor.”

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