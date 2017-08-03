Kısa sürede kendimizi yaza hazır etmek için harika yöntemler var. Bunların başında mezoterapi geliyor. Mezoterapinin merak ettiğimiz ayrıntılarını, işin uzmanından, Dr. Levent Türbedar’dan öğrendik.

TUZLU GIDALARDAN ÇEKİNİN

Türbedar, “Özellikle yazın kadınlar için denize girmeyi kabus haline getiren selülit, ironik bir şekilde su ve tuz molekülleriyle doğrudan ilişkili bir hastalık. Deri altındaki yağ tabakaları arasında biriken suyun neden olduğu portakal kabuğu görünümü, özellikle tuzlu gıdalardan kaçınmayı gerektiriyor. Selülit oluşumunu önlemek için günde düzenli olarak 2-2,5 litre su tüketmek, tuzdan, kafeinden kaçınmak ve düzenli hareket etmek lazım. Ama tabii bunları yerine getirememiş olmanız, selülitle yaşamak zorunda olacağınız anlamına gelmiyor” diye konuştu.

ARTIK KORKULU RÜYA DEĞİL

Dr. Türbedar, “Mezoterapi başlı başına bir çözüm. Hatta iğnesiz yeni mezoterapi teknolojisiyle şimdi gün içinde mezoterapi yaptırıp, hiçbir şey olmamış gibi hayatınıza devam edebiliyorsunuz. Kan dolaşımını düzeltip ödemi çözen, dokuyu uyandırıp, hücre içindeki yağların çözülmelerini ve dolaşıma atılmalarını sağlayan mezoterapi, ultrakavitasyon ve karboksi terapiyle desteklendiğinde daha da başarılı sonuçlar veriyor. Yani selülit artık korkulu rüya değil” ifadelerini kullandı.

HABER MERKEZİ