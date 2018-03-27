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ŞEKER HASTALARI TEDAVİYE ERKEN SAATTE GİTMELİ

Diş Hekimi Pertev Kökdemir, “Diyabetli hastaların tedaviden önce kahvaltılarını yapmaları, insülin ya da oral anti-diyabetiklerini kullanmaları önemle vurgulanmalıdır. Diyabetli hastalar, sabah erken saatte tedavi edilmeli ve tedavi süreleri mümkün olduğunca kısa tutulmalıdır” diyerek diyabet hastalığı ve diş sağlığı ile ilgili çeşitli açıklamalarda bulundu.

ŞEKER HASTALARI TEDAVİYE ERKEN SAATTE GİTMELİ

Diş Hekimi Pertev Kökdemir, “Diyabetli hastaların tedaviden önce kahvaltılarını yapmaları, insülin ya da oral anti-diyabetiklerini kullanmaları önemle vurgulanmalıdır. Diyabetli hastalar, sabah erken saatte tedavi edilmeli ve tedavi süreleri mümkün olduğunca kısa tutulmalıdır” diyerek diyabet hastalığı ve diş sağlığı ile ilgili çeşitli açıklamalarda bulundu.

27 Mart 2018 Salı 11:04
ŞEKER HASTALARI TEDAVİYE ERKEN SAATTE GİTMELİ

Pertev Kökdemir, “Diyabet yani şeker hastalığı toplumda sık rastlanan kronik bir metabolizma ve endokrin sistem hastalığıdır. Kısmi veya tam insülin eksikliği veya periferik dokuların insüline direnci, kan glikoz seviyesindeki artışa dolayısıyla da diyabete neden olur. İyi kontrol edilemeyen hiperglisemi vakalarında başta ağız ve dişler olmak üzere vücudun çeşitli organ ve sistemlerinde hasarlar ya da fonksiyon bozuklukları görülür. Diş hekimlerinin diyabetli hastalardaki en önemli gözlemleri periodontal hastalıklar, ağız kuruluğu, ağız içi mantar enfeksiyonları ve cerrahi girişimlerden sonra yara iyileşmesinin geç olmasıdır. Yüksek kan şekeri, kan damarlarında kalınlaşmaya ve tıkanmaya neden olur. Kanın oksijen taşıma kapasitesi azaldığından dokuların beslenmesi yetersiz kalır ve dişetlerinin iltihaplanmaya karşı direnci düşer. Zamanla diş ile dişeti arasında oluşan cepler, bakteri odaklarının gelişmesini sağlar, dişeti iltihabı oluşur ve tedavi edilmediği takdirde dişlerin etrafında kemik yıkımı başlar” şeklinde konuştu.

AĞIZ KURULUĞU VE DİLDE YANMA GÖRÜLÜR

Tüm bunların sonucunda dişlerde ağrı, sallanma hatta diş kayıpları görüldüğünü belirten Kökdemir, “Ayrıca tükürükteki glikoz oranının artmasına bağlı olarak tükürük salgısının koyulaşması ve dişleri yıkayıcı etkisinin azalması da diş taşı oluşumunu hızlandırarak dişeti problemlerini tetikler” dedi.

“Diyabetlilerde iyi bir ağız sağlığı için öncelikle iyi bir şeker kontrolü sağlanması ve düzenli ağız hijyeni gerekmektedir” diyen Kökdemir, ağız hijyeni ile ilgili, “Ağız sağlığını korumak adına diş fırçalama, diş ipi ve gargara kullanmanın yanı sıra her altı ayda bir mutlaka diş hekimi kontrolü gerekir” ifadesini kullandı. busabahmalatya.com 

HABER MERKEZİ

Son Güncelleme: 27.03.2018 12:14
Anahtar Kelimeler:
Pertev Kökdemir
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