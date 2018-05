Sedef korkutucu bir hastalık değildir

Dr. Pekmezci, “Çok küçük yaşlarda da başlayabilir. Çok ileri yaşlarda da görülebilir. Yani her yaşta her cinsiyetteki kişilerde görülebilen, tüm dünya toplumlarında yaklaşık yüzde 2-3 oranında görülen bir hastalıktır. Genellikle kırmızı zemin üzerinde beyaz kepeklerle ortaya çıkar. Çoğunlukla görüldüğü yerler diz ve dirseklerdir, ama saçlı deri de dahil cildin her yerinde oluşabilir. İyi tarafı tedaviye kolayca cevap verir. Olumsuz diyebileceğimiz yönü ise genellikle tekrarlamasıdır. Yani tekrarlama eğilimindedir. Genellikle hastada bunun tamamen yok olmasını başaramıyoruz. Arttığı dönemlerde ilaçlar kullanıyoruz. Eğer çok şiddetli olursa, tüm cildi kapsayacak kadar yaygın olursa o zaman biz de tedavinin gücünü artırıyoruz. Sonuçta buradaki hedef hastalığın belirtilerini kontrol altına almaktır. Artıran faktörler anlamında çoğunlukla bilinen bir şey yok. Ama sıkıntı, stresle artıyor. Yani sıkıntılı durumlarda lezyonlar, kırmızı zeminde beyaz kepekli, kabuklu cilt lezyonları ortaya çıkar. Tedaviye kolaylıkla cevap verir. Kaşıntı pek görülmez fakat strese bağlı olarak ortaya çıkabilir” şeklinde konuştu.

HASTALIĞIN OLUŞ MEKANİZMASI…

“Tam olarak hastalığın oluş mekanizması belli değil” diyen Pekmezci, “Deri ile sınırlıdır. Çok nadiren eklem tutulumu olabilir ama o çok nadir bir durumdur. Genelde gördüğümüz olay deri ile ilgilidir. Herhangi bir iç organ bozukluğu ile bağlantılı değildir. Şöyle düşünelim bir romatizma nasıl oluşuyor. Bu da öyledir ve nedeni tam olarak belli olmamakla beraber bünyesel ve genetik bir yatkınlıktır. Ayrıca önemli bir nokta da medyada veya internette zaman zaman sedefe kesin çözüm vaat eden bildirimlerle karşılaşabiliyoruz. Hastalar bu tür haberlere itibar etmesinler ve mutlaka bir cildiye hekimiyle görüşsünler” diye konuştu.

