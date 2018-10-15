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Sedef bulaşıcı değil

Sedef hastalığında kırmızı ve üzerinde sedefimsi beyaz pullar bulunan yaralar özellikle kafa derisi, diz ve dirseklerde ortaya çıkar. Bazı vakalar o kadar hafiftirler ki bu kişiler sedefleri olduğunu bile bilmezler. Bunun tam tersi bir şekilde sedef vücutta geniş alanları tutabilir. Konuya ilişkin bilgiler veren Cildiye Uzmanı Erkin Pekmezci, sedefin ailesel özellik gösterebilmesine rağmen, kişiden kişiye bulaşma özelliğine sahip olmadığını dile getirdi.Cildiye Uzmanı Erkin Pekmezci, “Sıklıkla açık kırmızı renkli lekeler şeklinde başlar. Zaman içinde genişleyerek üzerinde pullar gelişir. Yüzeydeki pullar kolaylıkla kaldırılabilirken, altta yerleşenler deriye daha yapışıktırlar. Bu kabuklar kaldırıldığında deride noktasal kanamalar görülebilir” ifadelerine yer verdi.

Sedef bulaşıcı değil

Sedef hastalığında kırmızı ve üzerinde sedefimsi beyaz pullar bulunan yaralar özellikle kafa derisi, diz ve dirseklerde ortaya çıkar. Bazı vakalar o kadar hafiftirler ki bu kişiler sedefleri olduğunu bile bilmezler. Bunun tam tersi bir şekilde sedef vücutta geniş alanları tutabilir. Konuya ilişkin bilgiler veren Cildiye Uzmanı Erkin Pekmezci, sedefin ailesel özellik gösterebilmesine rağmen, kişiden kişiye bulaşma özelliğine sahip olmadığını dile getirdi.Cildiye Uzmanı Erkin Pekmezci, “Sıklıkla açık kırmızı renkli lekeler şeklinde başlar. Zaman içinde genişleyerek üzerinde pullar gelişir. Yüzeydeki pullar kolaylıkla kaldırılabilirken, altta yerleşenler deriye daha yapışıktırlar. Bu kabuklar kaldırıldığında deride noktasal kanamalar görülebilir” ifadelerine yer verdi.

15 Ekim 2018 Pazartesi 18:40
Sedef bulaşıcı değil

SEBEBİ NEDİR?

Pekmezci, “Hastalığın nedeni bilinmemektedir. Bununla beraber, son zamanlarda yapılan araştırmalarda beyaz kan hücrelerindeki fonsiyon bozukluğunun derideki enflamasyonu uyardığı saptanmıştır. Bu uyarıya bağlı olarak, normalde en alt tabakadan en üst tabakaya 1 ayda ulaşarak dökülen hücreler daha hızlı bir şekilde, 1 hafta içerisinde dökülür. Derideki herhangi bir kesik, sıyrık veya yanıktan 10-14 gün sonra bu alanlarda sedefe ait bulgular çıkmaya başlayabilir. Psoriasis boğaz enfeksiyonu gibi bazı enfeksiyonlardan ve bazı ilaçların alımından etkilenebilir. Kış aylarında cildin kuruması ve güneş ışığının azalması nedeni ile alevlenmeler görülebilir. Fakat genel olarak en önemli faktörün stres olduğu belirtilmektedir” sözlerini kaydetti.

HASTALIK BİRÇOK ŞEKİLDE GÖRÜLEBİLİR

“Hastalık birçok şekilde görülebilir. Hastalığın şiddeti, süresi, vücutta dağılımı ve şekli kişiden kişiye değişiklik gösterir. Sıklıkla açık kırmızı renkli lekeler şeklinde başlar. Zaman içinde genişleyerek üzerinde pullar gelişir” diyen Cildiye Uzmanı Pekmezci, “Yüzeydeki pullar kolaylıkla kaldırılabilirken, altta yerleşenler deriye daha yapışıktırlar. Bu kabuklar kaldırıldığında deride noktasal kanamalar görülebilir. Bu kırmızı alanlar genişleyerek oldukça büyük yüzeyleri kaplayabilirler. Diz, dirsek, kasıklar ve cinsel bölge, kollar, bacaklar, avuç içi ve ayak tabanı, saçlı deri sedefin sık görüldüğü alanlardır. Daha çok aynı kişide hep aynı alanlarda görülme eğilimindedir” şeklinde konuştu.

TIRNAKLAR KALINLAŞABİLİR

Tırnaklarda da sedef olabilir diyen Cildiye Uzmanı Erkin Pekmezci, “Tırnaklarda ince çukurcuklar meydana gelebilir. Tırnaklar kalınlaşabilir ve yatağından ayrılabilirler.Kıvrım bölgesindeki psoriasis koltuk altlarında, göğüslerin altında, kasıklarda kalçaların arasında ve cinsel bölgede görülür. Guttatpsoriasis genellikle çocukları ve genç erişkinleri etkiler. Genellikle bir boğaz enfeksiyonunu takiben yağmur damlası biçiminde küçük kırmızı üzeri pullu noktacıklar şeklinde ortaya çıkar. Haftalar veya birkaç ay içinde kendiliğinden geriler. Psoriasis olgularının bir kısmında eklem rahatsızlığı da bulunabilir. Deri tutulumu yaygın olduğunda eklem bulguları da şiddetlenir. Bazen de deri lezyonları iyileştiğinde eklem bulguları da geriler” ifadelerine yer verdi.

SEDEFİN TANISI NASIL KONULUR?

Sedef hastalığının tanısının nasıl konulduğu hakkında bilgi veren Pekmezci, “Dermatoloji uzmanları deri tırnak ve kafa derisini muayene ederek tanıyı koyarlar. Tanı da eğer bir şüphe var ise biyopsi alınır.Tedavideki amaç enflamasyonu azaltmak ve deri hücrelerin atılımını yavaşlatmaktır. Nemlendirici kremler pullanmayı azaltır, ölü hücrelerin atılımını kontrol altına alır ve kaşıntıyı baskılar. Bazı nadir hastaların dışında diyet yapılması psoriasiste fayda sağlamaz. Tedavi seçeneği hastanın genel sağlık durumu, yaşı, yaşam şekli ve hastalığın şiddetine göre belirlenir. Doktorunuz kortikosteroid veya D vitamini türevi içeren kremleri tedaviniz için verebilir. Bu tedaviler doğal güneş ışığı veya ultraviyole ışığı ile birlikte uygulanabilir. Güneş ışınları psoriasise iyi gelir, fakat dikkatli olunmalıdır, çünkü güneş yanıkları hastalığı şiddetlendirir. Ultraviyole (mor ötesi) ışık tedavisi bu cihazın bulunduğu bir merkezde yapılabilir”diye konuştu.

SİNEM HATUN TAVUT

Anahtar Kelimeler:
Sedef Bulaşıcı DeğilSedef HastalığıErkin Pekmezci
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