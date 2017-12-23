Tatlı ve hamur işleri yerine bu ürünleri tüketerek hem enerjinin yükseltilebileceğini söyleyen Şan, hem de vücut ısısı artabileceğini söyledi.

"Kabak, tatlı patates, havuç, lahana gibi kök sebzeleri sindirirken vücut daha fazla enerjiye ihtiyaç duyar" diyen Şan, böylelikle vücut ısısının artacağını ifade etti.

Tarçının da kan şekeri düzeyini dengede tuttuğunu ve lif içeriği yüksek olduğundan vücut ısısını artırıp, tatlı isteğini azaltacağını söyledi.

Bağışıklığı güçlendiren zencefilin ise, vücut ısısını artıran besinlerin başında geldiğini ifade eden Şan, Çin zencefili olan havlıcanın da vücut ısısını artırdığını belirtti.

ACI BİBER VÜCUT ISISINI ARTIRIR

Uzman Şan açıklamalarına şu şekilde devam etti:

"Zerdeçal, içindeki kurkumin etken maddesi bağışıklık sistemini güçlendirir. Antikanserojen olmasının yanı sıra vücut ısımızı yükseltir. Acı biber, içerisindeki kapsaisin metabolizma hızını, dolayısıyla vücut ısısını artırır. Ihlamur, virüslerin neden olduğu hastalıklara karşı savunucu olur ve terlemeyle birlikte vücut ısısını artırır. Demir ve mineral eksikliğinin neden olduğu anemi sorunu olanlar daha fazla üşür. Kırmızı et, pekmez, siyah çekirdekli kuru üzüm gibi demiri zengin besinler kansızlık sorununa fayda sağlayarak ısınmamızı artırır.

Her gün 2 çorba kaşığı pekmez (kan şekeri ile ilgili sorunumuz yoksa), 2 yemek kaşığı siyah kuru üzüm ve günde bir kez 120-150 gram kırmızı et tüketimi faydalı olacaktır. İçerisindeki kateşinler sayesinde yeşil çay ile güçlü antioksidan olan yeşil çayı günde 3 fincan içerek hem metabolizma hızımızı hem vücut ısımızı artırmış oluruz. Poşet kullanırsak sıcak suda 1 dakika, demleme şeklinde yapacaksak, kaynayan suda 5 dakika demlenmesi yeterli olur."

Açıklamalarının yanı sıra örnek bir karışım tarifi de veren Uzman Şan;

ÖRNEK KARIŞIM:

"Bir fincan yeşil çaya veya ıhlamura; bir dal tarçın, bir çay kaşığı rendelenmiş taze zencefil, yarım çay kaşığı karabiber, bir çay kaşığı zerdeçal, bir kabuklu dilimlenmiş limon koyun. 10 dakika beklettikten sonra afiyetle tüketin. Bu karışımdan günde 2 fincan içmek hem vücut ısınızı hem de bağışıklığınızı artıracaktır" şeklinde anlattı.

HABER MERKEZİ