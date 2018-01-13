Sarımsağın faydası saymakla bitmiyor. Şampuanının dışında bir de sabunu bulunan sarımsak tam bir saç dostu olarak kullanılıyor. Özellikle kadınların kullanımı tercih etmesinin sebebinin, el yapımı ve organik bir sabun ve saça canlılık katabilecek olması tercih ettiklerini söyleyen Aktar Faruk Yılmaz, sarımsak sabunun diğer faydalarından da bahsetti. Yılmaz, "Sarımsak sabunu, saç dökülmelerini önlemektedir. Saç diplerini güçlendirir. Saçların sağlıklı uzamasını sağlar. Kepeğe iyi gelir" diye konuştu.

DÖKÜLEN SAÇLARIN YERİNE YENİDEN...

Yüksek derecede kaynatıldıktan iple şekil verilerek üretilen sabunların çok faydalı olduğunu, şampuandan ziyade sabun kullanımının daha sağlıklı olduğuna vurgu yapan Yılmaz, sarımsak sabununun saç dökülmelerini engellemesi dışında dökülen saçların yerine tekrar saç çıkmasını sağladığını da sözlerine ekledi.

SELAHATTİN BAYRAK