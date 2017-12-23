Uzman Dr. Mete Açıkgöz, tedaviye direncin çok fazla olduğunu söyledi. "Karşıdaki cisimleri ve nesneleri çatallı ve eğik olarak görme şikayetleri ile başlar, ileriki zamanlarda bakılan merkezde siyah bir leke / bulanıklık oluşur ve bakılan yerin merkezini net olarak göremezler" diye söyleyen Açıkgöz, teşhisi ile ilgili olarak, "Rutin göz muayenesinde OCT( Göz tomografisi), FFA( Göz anjiosu), amsler kartları, OCT göz anjio gibi tanısal testler ile konulur. Bu hastalara rutin uygulanan iğne (ilaç enjeksiyonu) tedavisi dışında görme oranını arttırabilmek ve yaşam konforunu arttırabilmek için son aylarda Sarı Nokta Chip İmplantı uygulaması umut verici olmuştur. Muayene bulguları uygun olan hastalar bu tedaviden büyük oranda fayda görmektedir. İğne tedavisi tamamlanmış fakat görme oranı bir türlü artmayan hastalara ve iğne tedavisinden fayda görmeyen kuru tip sarı nokta hastaları artık çaresiz değil" şeklinde açıklamalarda bulundu.

İĞNESİZ, DİKİŞSİZ!

"Hastanın muayene sonrası sağlam kalan hücrelerin miktarı ve alanı ölçülerek fayda görecek hastalar tespit edilip , hastalara aynı gün içinde yapılıp taburcu edilebilen bir operasyon uygulanmaktadır. İğnesiz, dikişsiz uygulanan bu sistemde ameliyat/fayda oranı göz arkasındaki hücre sayısı ve alanına göre değişmektedir" şeklinde söyleyen Açıkgöz, hastaların bu operasyon sonrası uzun zamandır az gören gözlerinin artık belirgin ölçüde görür hale geleceğini ifade etti.

Açıkgöz," Yıllardır çaresizlikten dolayı görme problemi yaşayan Sarı Nokta hastaları artık yeni ve başarılı bir teknoloji ile yaşama yeniden merhaba diyecekler" dedi.

SELAHATTİN BAYRAK