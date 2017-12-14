Doğal sabun uzmanı Faruk Yılmaz, kendi yaptığı sabunları ve hangi sabunun ne için kullanıldığını ve doğal sabunun faydalarından bahsetti. Yılmaz, "Doğal sabun kimyasaldan uzak ve kullanılmasının hiçbir yan etkisi yoktur" dedi.

Faruk Yılmaz sabun çeşitlerini şu şekilde sıraladı:

"Nar özlü sabun, gül sabunu, limon sabunu, pirinç sabunu, mango, afa çayı, zeytinyağlı, kükürt sabunu, lavanta sabunu, bıttım, ardıç, katran, sarı kantoron sabunu, yılan yağlı sabun, çörek otu sabunu, sarımsak sabunu, kına, argan, badem, kekik, kayısı ve salyongoz sabunu."

NAR ÖZLÜ SABUN YÜZÜ DİRENÇLİ KILAR

Hangi sabunun neye iyi geldiğini söyleyen Yılmaz, nar özlü sabunun kullanılmasını önerirken, düzenli kullanımda ise, yüzün dirençli olmasını ve kırışıklıkların giderilmesine yardımcı olduğunu söyledi.

Yılmaz, nar özlü sabunun içerisindeki C ve B1, B2 vitamini olduğunu da vurguladı.

Gül yağından elde edilen gül sabunun, cilde parlaklık ve ferahlık verdiğini ifade eden Yılmaz, gül sabunun cilt rahatsızlıklarına da iyi geldiğini belirtti. Özellikle gençlerin sıkıntısı olan sivilce problemine limon sabunun iyi geldiğini söyleyen Yılmaz, "Çillere ve siyah noktalara da iyi gelir" diye söyledi.

YÜZÜ BEYAZLATAN PİRİNÇ SABUNU

Yine yüz güzelliğinde etkili olan pirinç sabununun ayrıca yüzü beyazlatmada da etkili olduğunu söyleyen Yılmaz, yeni bir sabun olan mango sabununun ise, kuru cildi nemlendirdiğini ve gebelikte oluşan çatlakların giderilmesinde etkili olduğunu ifade etti.

Cilt dışında saç bakımında etkili olan afa çayı sabunun ise, saçları nemlendirmede etkisi olduğunu açıklayan Yılmaz, klasik, çok bilinen zeytinyağlı sabunun ise, yine saç ve cilt için ideal bir sabun olduğunu ve içerisindeki E vitamini ile cildi parlatıp, beslediğini söyledi.

Yine kurutucu özelliği sayesinde korkulu rüya olan sivilceleri kurutup, düzenli kullanımda yok etme konusunda fayda sağlayacağını söyleyen Faruk Yılmaz, "Kükürtlü sabunun cildi kurutma özelliği olduğundan kuru bir cilde sahip olan kişiler tarafından kullanmamalıdır" diye konuştu.

Çok bilinen ve çok fazla talep edilen bir sabun olan bıttım hakkında da bilgiler veren Yılmaz şunları söyledi:

"Bıttım sabunu son yıllarda çok fazla rağbet görüyor. Özellikle de saç dökülmesinde etkili olan sabun, cilt için kullanımı da uygundur. Şampuan yerine kullanılabilecek doğal bir sabun olan bıttım, günlük kullanıma da uygundur."

















SELAHATTİN BAYRAK