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SAMAN NEZLESİYLE SOĞUK ALGINLIĞI AYNI ŞEY DEĞİL

Doğanın canlandığı, güneşin yüzünü gösterdiği bahar mevsimi alerjinin de habercisi. İlkbahar aylarında artan polenler nedeniyle alerjik astım hastalarını uyaran Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Denizhan Dizdar, saman nezlesi olarak bilinen alerjik rinitin ise soğuk algınlığı ile karıştırılmaması gerektiğini belirtiyor.

SAMAN NEZLESİYLE SOĞUK ALGINLIĞI AYNI ŞEY DEĞİL

Doğanın canlandığı, güneşin yüzünü gösterdiği bahar mevsimi alerjinin de habercisi. İlkbahar aylarında artan polenler nedeniyle alerjik astım hastalarını uyaran Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Denizhan Dizdar, saman nezlesi olarak bilinen alerjik rinitin ise soğuk algınlığı ile karıştırılmaması gerektiğini belirtiyor.

29 Mart 2018 Perşembe 08:15
SAMAN NEZLESİYLE SOĞUK ALGINLIĞI AYNI ŞEY DEĞİL

Kışın sona ermesi, havaların ısınmaya başlaması ile birlikte pek çok hava akımı ve hava hareketinin kesişiminde bulunan ülkemizde, polen ve alerji mevsimi de başladı. Yrd. Doç. Dr. Denizhan Dizdar, alerji ile ilgili bilgiler verdi.

YAZ GRİBİ DE DENİLİR

“Alerjiye neden olan maddelerin (alerjen), burun mukozasına temas etmesi sonrasında ortaya çıkan akıntı, burun ve gözlerde kaşıntı, hapşırma, boğaz kaşıntısı gibi şikayetlere seyreden rahatsızlığa ‘alerjik nezle’ adı verilir” diyen Dizdar, “Alerji, nedeni havada bulunan ve solunumla buruna giren parçacıklara karşı gelişen anormal reaksiyondur. Alerjik nezle ile eş anlamlı olarak saman nezlesi, yaz gribi ve alerjik rinit (burun iltihabı) terimleri de kullanılır. Saman nezlesi ile soğuk algınlığının birbirine karıştırılmaması gereklidir” diye konuştu.

Dizdar, “Burun, alerjik şikayetlerin ortaya çıktığı en önemli organlardan biridir. Burun içindeki konka dediğimiz etler, alerji nedeniyle olması gerekenden fazla şişer. Çocuğunuz sürekli burnunun ucunu kaşıyor, avuç içiyle burun ucunu siliyor (alerji selamı), gözlerini ovuşturuyor, hapşırıyorsa; alerji akla gelmelidir. Burnu etkileyen alerjik maddeler daha çok solunan havadaki alerjenlerdir. Bazen yiyeceklere karşı olan alerjiler de burnu ve solunum yollarını etkileyebilir. Alerjide en etkili tedavi, alerjik olunan maddeden uzak durmaktır. Fakat bu her zaman mümkün değildir. Böyle durumlarda, anti-histaminik, dekonjestan, kortizon türü ilaç veya aşı tedavisi gerekebilir” açıklamalarında bulundu.busabahmalatya.com 

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
Denizhan DizdarSaman Nezlesi
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