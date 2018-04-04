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SAĞLIKLI KEMİKLER İÇİN…

Vücudumuzun kalsiyum dengesini sağladığı için kemiklerimizi sağlıklı tutmak genel vücut sağlığı açısından çok önemlidir. Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü’nden Doç. Dr. Hakan Özsoy, kemikleri güçlü tutmak için önemli öneride bulundu.

SAĞLIKLI KEMİKLER İÇİN…

Vücudumuzun kalsiyum dengesini sağladığı için kemiklerimizi sağlıklı tutmak genel vücut sağlığı açısından çok önemlidir. Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü’nden Doç. Dr. Hakan Özsoy, kemikleri güçlü tutmak için önemli öneride bulundu.

04 Nisan 2018 Çarşamba 09:15
SAĞLIKLI KEMİKLER İÇİN…

Özsoy, günde 2 su bardağı süt içilmesi gerektiğini söyleyerek, “Çocukluk çağından başlayarak özellikle kadınlarda yeterli kalsiyum alımı çok önemlidir. Kalsiyum kemiklerin en önemli yapı taşıdır. Kalsiyum alımı için günde en az iki su bardağı kadar süt ve süt ürünü tüketilmesi gerekir. Eğer kişi süt ve süt ürünleri tüketemiyorsa doktoru tarafından önerilen kalsiyum desteklerini almalıdır. Vücudun kalsiyum depoları çocukluk ve gençlik çağından itibaren doldurulmalıdır ki ilerleyen yaşlarda bu depoların erken tükenmesine bağlı kemik erimesi ve buna bağlı hastalıklar yaşanmasın” şeklinde konuştu.

D VİTAMİNİNE DİKKAT!

D vitamini alımına özen gösterilmesi gerektiğini de ifade eden Özsoy, “Aldığımız kalsiyumun vücudumuzda etkin hale gelebilmesi için mutlaka D vitamini almak gerekir. Her ne kadar güneşi bol bir ülkede yaşasak da artık çalışma ortamları hep kapalı olduğu için mutlaka güneşli günlerde en az 20 dakika kollarımızı ve yüzümüzü güneşe tutabilecek şekilde güneş almak gerekir. Eğer yeterli güneş alınmıyorsa mutlaka D vitamini seviyesine bakılıp eksik ise takviye edilmelidir” açıklamalarını yaptı.

Sigara vücudumuzun ve kemiklerimizin en önemli düşmanı olduğunu söyleyen Özsoy,“Sigara içenlerde kemik erimesinin çok daha fazla görüldüğünü biliyoruz. Sigara içenlerde kırılan kemikler çok geç iyileşir. Erken yaşta kemik erimesi görülür ve kemik erimesine bağlı basit kırıklar da sigara içenlerde daha fazla görülür. Bu yüzden sigara kesinlikle içilmemelidir” diye konuştu.

Kemik taramasının kemik hastalıklarının erken teşhisi ve tedavi için de çok önemli olduğunu belirten Özsoy, “Bu yüzden kadınlarda menopoz sonrası mutlaka kemik erimesine yönelik tetkik yapılmalıdır. Kemik erimesi yoksa 2 yılda bir, kemik erimesi varsa yılda 1 defa tarama yapılmalıdır. Erkeklerde de 65 yaşından sonra 2 yılda 1 defa kemik taraması yapılmalıdır” ifadelerini kullandı.busabahmalatya.com 

İHA

Anahtar Kelimeler:
KemikKemik SağlığıHakan Özsoy
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