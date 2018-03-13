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SAĞLIK MODADAN DAHA ÖNEMLİ

Uzmanlar, güneşin mor ötesi (UV) ışınlarının göze zarar verdiğini belirterek mutlaka güneş gözlüğü kullanılmasını öneriyor. Güneş gözlüğü yalnızca bir moda unsuru değil, aynı zamanda göz sağlığı açısından büyük önem taşıyor. Güneş gözlüğü satın alırken öncelikle dikkat edilmesi gereken özellik UV korumasının olup olmadığıdır. Konu ile ilgili bilgi veren Optikçi Şerafettin Kocaman, gözlerin korunması gerektiğini belirterek, “Moda olsun diye değil, sağlıklı gözler için yaz-kış güneş gözlüğü kullanın” dedi.

SAĞLIK MODADAN DAHA ÖNEMLİ

Uzmanlar, güneşin mor ötesi (UV) ışınlarının göze zarar verdiğini belirterek mutlaka güneş gözlüğü kullanılmasını öneriyor. Güneş gözlüğü yalnızca bir moda unsuru değil, aynı zamanda göz sağlığı açısından büyük önem taşıyor. Güneş gözlüğü satın alırken öncelikle dikkat edilmesi gereken özellik UV korumasının olup olmadığıdır. Konu ile ilgili bilgi veren Optikçi Şerafettin Kocaman, gözlerin korunması gerektiğini belirterek, “Moda olsun diye değil, sağlıklı gözler için yaz-kış güneş gözlüğü kullanın” dedi.

busabahh
busabahh
13 Mart 2018 Salı 10:35
SAĞLIK MODADAN DAHA ÖNEMLİ

Güneş gözlüğü kullanımını öneren ve çeşitli noktalarına değinen Şerafettin Kocaman, “Kesinlikle TSE’den geçen ürünler satın alınmalı. Bu da ham madde ile alakalıdır. Kaliteli ham madde ile kullanılan camlar yani nitelikli camlar tercih edilmelidir. Yani UV-400, ultraviyole filtresi olmalı. Bunun da olması için genelde merdiven altı diye tabir ettiğimiz ürünler malum Çin’den v.s ülkelerden, atık plastiklerden yapılan ürünleri satın almaktan kaçınmak gerekir” diye konuştu.

GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ CAMLARI ÇOK ÖNEMLİ

Kocaman, güneş gözlüklerinin camlarının tamamen orijinal ham maddelerden geliyor olmasına dikkat etmek gerektiğini vurgulayarak,“En önemli unsur UV-400, AUVB ışınlarına karşı koruma özelliği olan, ikincisi polarize özelliği olan (Genelde polarize özelliği olanlar araç kullananlarda çok daha sağlıklı oluyor. Çünkü yüzeye düşen objelerin parlaklığını kaldırıyor. Görüş netliği sunuyor.)güneş gözlükleri tercih edilmelidir. Üçüncüsü ise filtre dediğimiz bir olay var ve içten filtreli güneş camlarından oluşuyor. Bunlar en üst düzey camlar. Tam koruma sağlıyor. Yani hem gözü dinlendiriyor aynı zamanda polarize olarak yansımaları da kaldırdığı için mükemmel bir görüş netliği sunuyor” ifadelerini kullandı.

“Göz sağlığı açısından baktığımız zaman da kesinlikle önerim şu” diyen Kocaman, “Güneş gözlüğü kullanmak isteyen bir kişi kesinlikle bilinçli bir şekilde optik mağazadan gözlüğü satın almalı, sertifikalı ürün almalıdır. Göz sağlığı açısından da sağlıklı cam istemelidir. Bunların haricinde kullanmaması daha iyidir. Eğer kişiler işportadan gözlük alıp takacaksa kullanmaması daha sağlıklı olur. Çünkü onların kullandıkları atık plastikten yapılan ham maddeler astigmatizm kusuru oluşturuyor. Aynı zamanda ileriye dönük baktığımızda sarı nokta hastalığı oluşturuyor. Gözde katarakt riskini fazlalaştırıyor. Son zamanlarda özellikle katarakt ve sarı nokta hastalığının çok fazla yaygınlaştığı görülüyor. Bunun en büyük etkenlerinden bir tanesi kullanılan zararlı gözlüklerdir. Yine ikinci etken de hiç kullanılmayan gözlüklerdir” açıklamalarında bulundu.

HAVA OLSUN DİYE GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ KULLANMAYIN!

Kocaman sözlerine şu şekilde devam etti:

“Bir kişi gözlüğü kesinlikle hava olsun diye kullanmamalıdır. Kişilerin bilinçlendirilmesi gerekir. Ülkemizde maalesef özellikle de bu bölgelerde gözlük takıldığında ‘havasına bak’ deniliyor. Bu algılardan dolayı çoğu kişi gözlük takmıyor. Bu böyle olmamalı. Çünkü göz sağlığı başka hiçbir şeye benzemez. Kesinlikle gözlük kullanılması gerektiğini tavsiye ediyorum. Sadece yazın değil, kışında gözlük kullanılmalıdır. Çünkü bulutlu havalarda da UV ışınları çok yoğun oluyor. Yazın takılan gözlükler daha koyu renk tercih edilmeli, kışın ise daha açık renkli camlarda gözlükler tercih edilmelidir. Bu şekilde çok daha sağlıklı olur.”

HİLAL DEMİRTAŞ - Busabah Gazetesi 

Anahtar Kelimeler:
Güneş Gözlüğü
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