SAĞLIK İÇİN YÜRÜDÜLER

Malatya Kongre ve Kültür Merkezi önünde toplanan sağlık çalışanları, Obezitenin önlenmesi başta olmak üzere sağlıklı yaşam kalitesini artırmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla bir araya gelerek Sıtmapınarı’na kadar yürüdüler.

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen yürüyüş öncesi konuşan Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Kemal Şener, “Bu programda obezitenin önlenmesi, toplum sağlığının korunması, gelecekte sağlık sistemimiz üzerinde oluşabilecek potansiyel ekonomik yükün azaltılması için toplumda fiziksel aktivite alışkanlığının ve farkındalığının oluşturulması amaçlanmıştır. Bu kapsamda ilimizde yıl boyunca Sağlık Müdürlüğümüz tarafından fiziksel aktivitenin önemine dikkat çekmek ve vatandaşlarımızda farkındalık oluşturmak amacıyla çeşitli temalarla yürüyüş etkinlikleri gerçekleştirilmektedir” diye konuştu.

DÖRT MAJÖR RİSK FAKTÖRÜ ARASINDA

“Kronik hastalıkların ortak risk faktörlerinden biri olan fiziksel inaktivite (hareketsizlik), dünya genelindeki ölüme neden olan dört majör risk faktörü arasında yer almaktadır. Meme ve kolon kanserlerinin yaklaşık yüzde 21-25'inin, diyabetin yüzde 27'sinin ve iskemik kalp hastalığının yüzde 30'unun ana nedeni olduğu tahmin edilmektedir. Obezitenin artmasına neden olan önemli faktörlerden biri hareketsiz yaşam tarzının yaygınlaşmasıdır” diyen Dr. Şener, özetle şunları kaydetti:

“Bakanlığımızca gerçekleştirilen Türkiye Beslenme ve Sağlık Araştırması 2010 sonuçlarına göre ülkemizde 12 yaş ve üzeri bireylerin yüzde 72'si düzenli fiziksel aktivite yapmamaktadır. 6-11 yaş grubu çocuklarımızın yüzde 58.4'ü düzenli olarak (günde 30 dakika veya daha fazla süre ile) egzersiz yapmamaktadır. Bu yaş grubunda TV, bilgisayar, internet, vs gibi gerekçelerle hareketsiz geçirilen ortalama süre 6 saattir.

ÇOCUKLARDA VAHİM DURUM

Dünya Sağlık Örgütü ile birlikte yürütülen Türkiye Çocukluk Çağı (ilkokul 2. Sınıf öğrencileri) Şişmanlık Araştırması COSI-TUR 2016 sonuçlarına bakıldığında ailelerin ifadelerine göre çocukların yüzde 9,5'i hafta içi hiç oyun oynamamakta, günde bir saatten az ve yüzde 29,7 'si günden bir saat oyun oynamaktadırlar. Çocukların yüzde 42,5'i günde bir saat, yüzde 23,5'i 2 saat ve yüzde 12,7'si 3 saat ve üzerinde televizyon seyretmekte/bilgisayarda zaman geçirmektedirler. Fiziksel aktivite, bireylerin fiziksel ve ruhsal sağlığının geliştirilmesinde temel araçlardan biridir. Bir halk sağlığı sorununu gidermenin yanında aynı zamanda toplum refahını, çevrenin korunmasını teşvik eder ve gelecek nesillere yönelik bir yatırım oluşturur.”

10 BİN ADIM…

Şener, günlük hayatta yapılabilecek aktivitelere ilişkin ise şunları kaydetti:

“Araba kullanıyorsanız arabanızı biraz uzağa park edebilir veya otobüsten bir iki durak önce inip yürüyebilirsiniz. Çalışıyorsanız öğle tatillerinde ya da iş çıkışlarında yürüyebilirsiniz. Asansör yerine merdiven kullanabilirsiniz. Evinizi temizleyebilirsiniz. Süpürme ve silme de enerji harcamanızla sonuçlanan fiziksel aktivitelerdir. Tüm halkımızı obezite ile mücadele için hareketli yaşama ve günde en az 30 dakika yürüyüşe veya 10 bin adım atmaya davet ediyor ve sağlıklı günIer diliyoruz.”

Sağlık yürüyüşüne Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Kemal Şener, Acil Sağlık, Sağlık, İlaç ve Tıbbi Cihaz Hizmetleri Başkanı Dr. Muhammed Duran, İl Sağlık Müdürü Başkan yardımcıları Dr. Zübeyda Erdoğan, Dr. Osman İçel, Dr. Mahmut Saraç, Yeşilyurt İlçe Sağlık Müdürü Dr Semra Karagöz, Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Cüreoğlu, Malatya Büyükşehir Belediyesi Sağlık Hizmetleri Şube Müdürü Ahmet Ünver ve sağlık çalışanları katıldı. busabahmalatya.com