Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 19°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
102599
ALTIN
180.113
DOLAR
4.2666
STERLİN
5.7768
EURO
5.0892

Sağlık Hakkında İpucu Veriyor

Adı kötü olsa da iyi huyluları sayesinde sağlığımızı koruyan bağırsak bakterilerinin genel sağlığımız hakkında ipucu verdiğini biliyor muydunuz? İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ergün Kasapoğlu, bağırsak bakterilerini anlattı.

Sağlık Hakkında İpucu Veriyor

Adı kötü olsa da iyi huyluları sayesinde sağlığımızı koruyan bağırsak bakterilerinin genel sağlığımız hakkında ipucu verdiğini biliyor muydunuz? İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ergün Kasapoğlu, bağırsak bakterilerini anlattı.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 09:00
Sağlık Hakkında İpucu Veriyor

Bakterileri yıllarca kötü organizmalar olarak düşündüğümüzü dile getiren Dr. Kasapoğlu,“Aslında vücudumuz trilyonlarca bakteri içerir. Bu bakteriler yemeklerin sindirilmesinden genel sağlığımızı korumamıza kadar pek çok alanda bize destek olur. Son yıllarda yapılan araştırmalar, bağırsak bakterilerinin diyabet, obezite, depresyon ve kolon kanseri gibi son yıllarda çok sık görülmeye başlayan hastalıklara bağlı olduğunu gösteriyor” dedi.

Son yıllarda yapılan araştırmalara göre bazı hastalıkların temelinin direkt bağırsakta bulunan bakterilere dayandırılmakta olduğunu ifade eden Kasapoğlu şunları söyledi:

“Obezite, Tip 2 diyabet ve kalp hastalığı: Bağırsak bakterileri vücudunuzun metabolizmasını etkiler. Gıdalardan ne kadar kalori aldığınız ve ne tür besinleri sindirdiğiniz gibi şeyleri belirler. Çok fazla bağırsak bakterisi, lifi yağ asitlerine dönüştürür. Bu da karaciğerinizde yağ birikimine neden olabilir ve metabolik sendrom olarak adlandırılan, Tip 2 diyabet, kalp rahatsızlığı ve obeziteye zemin hazırlar.

Crohn hastalığı ve ülseratif kolit de dahil olmak üzere inflamatuvar bağırsak hastalıkları: Bu koşullara sahip kişilerin kesin bağlantı henüz net olarak ortaya konulmamış olsa da daha düşük anti-inflamatuar bağırsak bakterileri seviyesine sahip olduklarına inanılır.

Kolon kanseri: Çalışmalar, sağlıklı insanlara kıyasla, hastalığa neden olan bakterilerin yüksek seviyeleri de dahil olmak üzere, farklı bağırsak mikrobiyotasına sahip olduğunu göstermektedir.

Kaygı, depresyon ve otizm: Bağırsak beyinle iletişim kuran sinir uçlarıyla doludur. Araştırmalar, bağırsak bakterileri ile merkezi sinir sistemi bozuklukları arasında anksiyete, depresyon ve otizm gibi bir bağlantı olduğunu göstermektedir.”

BAĞIRSAKTAKİ SAĞLIKLI BAKTERİLERİ ARTIRMAK İÇİN NELER YAPILMALI?

Kasapoğlu, “Meyve, sebze ve kepekli tahıllar gibi lif bakımından zengin yiyeceklerden zengin besleyici bir diyet yapın. Yağ ve şeker oranı yüksek, lif oranı düşük bir diyet, bazı mikrop bağırsak bakterilerini öldürerek mikrobiyotanıza daha az çeşitlilik katar.Egzersiz çeşitli bağırsak bakterilerinin gelişmesini de teşvik edebilir. Daha çeşitli bir bağırsak mikrobiyotasına sahip olmak için sağlıklı olmanızı sağlarken hastalık riskinizi azaltabilir.Şeker hastalığını önlemek veya artrite karşı tedavi etmek için sadece probiyotik kullanmayın” diyerek çeşitli önerilerde bulundu.

Anahtar Kelimeler:
BakterilerErgün KasapoğluBakteriBağırsak Bakterileri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
‘NeonatalResüsitasyon’ kursu açıldı
‘NeonatalResüsitasyon’ kursu açıldı
Doğru Bilinen Yanlışlar!
Doğru Bilinen Yanlışlar!
Bebeğinize 2 Yaşına Kadar...
Bebeğinize 2 Yaşına Kadar...

banner29

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim