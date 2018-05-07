Sağlık Hakkında İpucu Veriyor

Bakterileri yıllarca kötü organizmalar olarak düşündüğümüzü dile getiren Dr. Kasapoğlu,“Aslında vücudumuz trilyonlarca bakteri içerir. Bu bakteriler yemeklerin sindirilmesinden genel sağlığımızı korumamıza kadar pek çok alanda bize destek olur. Son yıllarda yapılan araştırmalar, bağırsak bakterilerinin diyabet, obezite, depresyon ve kolon kanseri gibi son yıllarda çok sık görülmeye başlayan hastalıklara bağlı olduğunu gösteriyor” dedi.

Son yıllarda yapılan araştırmalara göre bazı hastalıkların temelinin direkt bağırsakta bulunan bakterilere dayandırılmakta olduğunu ifade eden Kasapoğlu şunları söyledi:

“Obezite, Tip 2 diyabet ve kalp hastalığı: Bağırsak bakterileri vücudunuzun metabolizmasını etkiler. Gıdalardan ne kadar kalori aldığınız ve ne tür besinleri sindirdiğiniz gibi şeyleri belirler. Çok fazla bağırsak bakterisi, lifi yağ asitlerine dönüştürür. Bu da karaciğerinizde yağ birikimine neden olabilir ve metabolik sendrom olarak adlandırılan, Tip 2 diyabet, kalp rahatsızlığı ve obeziteye zemin hazırlar.

Crohn hastalığı ve ülseratif kolit de dahil olmak üzere inflamatuvar bağırsak hastalıkları: Bu koşullara sahip kişilerin kesin bağlantı henüz net olarak ortaya konulmamış olsa da daha düşük anti-inflamatuar bağırsak bakterileri seviyesine sahip olduklarına inanılır.

Kolon kanseri: Çalışmalar, sağlıklı insanlara kıyasla, hastalığa neden olan bakterilerin yüksek seviyeleri de dahil olmak üzere, farklı bağırsak mikrobiyotasına sahip olduğunu göstermektedir.

Kaygı, depresyon ve otizm: Bağırsak beyinle iletişim kuran sinir uçlarıyla doludur. Araştırmalar, bağırsak bakterileri ile merkezi sinir sistemi bozuklukları arasında anksiyete, depresyon ve otizm gibi bir bağlantı olduğunu göstermektedir.”

BAĞIRSAKTAKİ SAĞLIKLI BAKTERİLERİ ARTIRMAK İÇİN NELER YAPILMALI?

Kasapoğlu, “Meyve, sebze ve kepekli tahıllar gibi lif bakımından zengin yiyeceklerden zengin besleyici bir diyet yapın. Yağ ve şeker oranı yüksek, lif oranı düşük bir diyet, bazı mikrop bağırsak bakterilerini öldürerek mikrobiyotanıza daha az çeşitlilik katar.Egzersiz çeşitli bağırsak bakterilerinin gelişmesini de teşvik edebilir. Daha çeşitli bir bağırsak mikrobiyotasına sahip olmak için sağlıklı olmanızı sağlarken hastalık riskinizi azaltabilir.Şeker hastalığını önlemek veya artrite karşı tedavi etmek için sadece probiyotik kullanmayın” diyerek çeşitli önerilerde bulundu.