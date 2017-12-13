Kışın soğuk havalarda insanın vücudunu sıcak tutan ve bağışıklık sistemlerini güçlendirdiği için tüm hastalıklardan koruyan tahin-pekmez karışımı özellikle soğuk havalarda sabah kahvaltısında yenilen bir karışım olarak karşımıza çıkıyor.

Malatya esnaflarından Ali Budak, tahin-pekmezin birbirini bütünleyen yiyecek olduğunu söyledi ve Malatyalıların çok sık tükettiği, vazgeçilmez tatlardan olduğunu ifade etti.

Budak, bir kilo tahinin 13 lira olduğunu ve küçük kutularda, cam kavanozlarda ve şeffaf poşetlerde; yarım kilo ve bir kilo şeklinde satışa sunduklarını söyledi. Tahin ve pekmez dışında reçel satışları da yaptığını ifade eden Budak, özellikle kışın bu yiyeceklerin vazgeçilmez olduğuna vurgu yaptı.

"AKŞAMA KADAR TOK TUTUYOR"

Severek tüketilen tahin pekmezi özellikle çocukları için alan vatandaş Burhan Ak, "Tahin akşama kadar tok tutuyor. Bu yüzden çok tercih ediyorum. Çocukların okula tahin-pekmez yemeden gitmesini hiç istemiyorum. Eşimde ben de bu duruma çok dikkat ediyoruz" diye konuştu.

Kışın ailelerin tercih ettiği bir ürün diye söyleyen Ayşe Hanbeli ise, "Tahin sıcak tutuyor, çikolata, helva gibi faydası çok olmayan şekerli ürünlerdense tahin-pekmez yemek daha mantıklı ve faydalı" dedi.

TAHİN VE PEKMEZ MUCİZESİ

Kış aylarında kahvaltıların vazgeçilmezlerinden biri de enerji verici ve besleyici özelliği ile tahin ve pekmez ikilisidir. İnsanın içini ısıttığı gibi, tatlı ihtiyacının da daha sağlıklı bir şekilde karşılanmasını sağlar. Ancak fazladan kalori ve kilo alımının önüne geçmek için bu geleneksel yiyeceğin kontrollü ve ölçülü tüketimi önemli. Diyetisyen Emine Yüzbaşıoğlu, tahin pekmezin faydaları ve tüketiminde dikkat edilecek noktalar hakkında bilgi verdi.

SAĞLIKLI OLDUĞUNU DÜŞÜNEREK ÖLÇÜYÜ KAÇIRMAYIN

Pekmezin faydalarından bahseden Diyetisyen Emine Yüzbaşıoğlu, “Soğuk havalarda akla gelen ilk lezzetlerden biri pekmez, pekmez denildiğinde de akla ilk gelen ise tahindir. Sağlık açısından çok faydalı olan tahin ve pekmezi tek olarak sevmeyenler karıştırarak tüketmeyi tercih eder. Enerjisi oldukça yüksek olan tahin ve pekmezin tüketimi sınırlandırılmalı, mümkünse 2 tatlı kaşığı aşılmamalıdır” dedi.

TAHİN KEMİK SAĞLIĞINI KORUYOR, KABIZLIĞI ÖNLÜYOR

Tahinin kemik sağlığını koruduğunu ve kabızlığı önlediğini belirten Diyetisyen Yüzbaşıoğlu, “Susamın değişik işlemlere tutulması ve ezilmesi sonucunda elde edilen tahin; soğuk algınlığı, grip gibi kış hastalıklarını önler. Vücut direncini artırarak bu hastalıklara yakalanma riskini azaltmaktadır. Ayrıca hastalık döneminin da daha hızlı ve etkin bir şekilde atlatılmasına da yardımcı olmaktadır. Antioksidan özelliği sayesinde kansere karşı vücut direncini artırır. Hücre yapısını koruyucu özelliği sayesinde de kanserli hücreler ile aktif bir şekilde savaşır. Hammaddesi olan susamda bulunan kalsiyum ile yararlı yağlar kemiklerin korunmasına yardımcı olur. Sindirim sisteminin daha aktif çalışmasını sağlayarak kabızlığın giderilmesinde etkilidir. Zengin miktardaki kalsiyum içeriği kemiklerin güçlenmesine ve kemik erimesine karşı kemiklerin daha dayanıklı olmasına yardımcı olur. Gelişme çağındaki çocukların kemik gelişiminin sağlıklı olması için kalsiyum içeren besin maddelerinin tüketilmesine büyük özen gösterilmesi gerekmektedir. Tahin mezelerde ve bazı yemeklerde sos olarak da kullanılmaktadır” ifadelerini kullandı.

PEKMEZİN BİLİNMEYENLERİ

Üzüm, dut, keçiboynuzu ve harnup gibi pek çok çeşidi bulunan pekmez kan yapıcı özelliğe sahiptir. Ayrıca vücut direncini, bağışıklık sisteminin direncini artırıcı ve güçlendirici özelliği sayesinde hastalıklara karşı koruyucudur. Karaciğeri temizleyerek damarları açar, kan basıncını dengeler. Hastalık aşamasında ise iyileşme sürecini hızlandırır. Mide rahatsızlıklarının tedavisinde destekleyici özelliğe sahiptir. Anne sütünü arttırdığı da bilinen faydaları arasında yer almaktadır. İltihap söktürücü özelliği bulunmakta. Öksürüğü keser ve balgam söktürücüdür. Hem yetişkinlerde hem de çocuklarda pamukçuk adı verilen ağız içi yaralarının tedavisinde oldukça etkili. Son dönemlerde keklerde, pastalarda, tatlılar da şeker yerine kullanılmaktadır. Özellikle pekmez sevmeyen çocuklara pekmez yedirmek amacıyla kullanılan bu yöntem sağlık açısından oldukça faydalı.



SELAHATTİN BAYRAK – HABER MERKEZİ