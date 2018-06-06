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Sağlığın temeli, yeterli ve dengeli beslenme

Yeterli ve dengeli beslenme sağlığın temelidir. Bilimsel araştırmalarla insanın yaşam için elliye yakın besin öğesine gereksinimi olduğu ve insanın sağlıklı ve üretken olarak uzun süre yaşaması için bu öğelerin her birinden günlük ne kadar alınması gerektiği belirlenmiştir. Bu öğelerin herhangi biri alınmadığında, büyüme ve gelişmenin engellendiği ve sağlığın bozulduğu bilimsel olarak ortaya konmuştur.

Sağlığın temeli, yeterli ve dengeli beslenme

Yeterli ve dengeli beslenme sağlığın temelidir. Bilimsel araştırmalarla insanın yaşam için elliye yakın besin öğesine gereksinimi olduğu ve insanın sağlıklı ve üretken olarak uzun süre yaşaması için bu öğelerin her birinden günlük ne kadar alınması gerektiği belirlenmiştir. Bu öğelerin herhangi biri alınmadığında, büyüme ve gelişmenin engellendiği ve sağlığın bozulduğu bilimsel olarak ortaya konmuştur.

06 Haziran 2018 Çarşamba 10:48
Sağlığın temeli, yeterli ve dengeli beslenme

Vücudun büyümesi, yenilenmesi ve çalışması için gerekli olan enerji ve besin öğelerinin her birinin yeterli miktarda alınması ve vücutta uygun şekilde kullanılması durumuna ‘yeterli ve dengeli beslenme’ denir.

Uzmanlar besin öğelerini gruplara ayırıyor. Ekmek ve tahıl grubu; buğday, pirinç, mısır, çavdar, yulaf v.b gibi tahıl taneleri ve bunlardan yapılan un, bulgur, yarma, gevrek v.b ürünler bu gruptadır. Bu gruptaki beyazlatılmamış besinler özellikle B grubu vitaminler, mineralleri karbonhidratlar, posa ve diğer besin öğelerini içermeleri nedeni ile sağlık açısından önemli besinler olarak biliniyor.

Uzmanlar ‘hangi besinden günlük ne miktarda alınması gerektiğini’ bu gruptan enerji harcamasına göre tüketilmesi gerektiği yönünde açıklıyor.

SÜT GRUBU…

Süt, yoğurt, peynir, çökelek ve süt ile yapılan tatlılar süt grubuna girer. Uzmanlar süt ürünlerinin kemiklerin gelişmesi ve sağlığı için gerekli KALSİYUMUN TEMEL KAYNAĞI OLDUĞUNU İFADE EDİYOR.

ET-yumurta-kurubaklagil gurubu…

Et, tavuk, balık, yumurta, kuru fasulye, nohut, mercimek ve ceviz, fındık, fıstık gibi yağlı tohumlar bu grupta yer alır.

SEBZE-MEYVE GRUBU…

Tüm sebze ve meyveler bu gurupta yer alır. Bu besinler folik asit, A vitamininin ön öğesi olan karotenler E, C, B2 vitamini ile kalsiyum, potasyum, demir, magnezyum, posa ve diğer antioksidan özelliğe sahip bileşiklerden zengindirler ve uzmanlar bu gruptaki besinlerin yani sebze ve meyvelerin günde en az 5 porsiyon tüketilmesi gerektiğini vurguluyor.

Hilal Demirtaş

Anahtar Kelimeler:
SağlıkYeterli Ve Dengeli Beslenme
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