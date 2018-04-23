1 yıl içinde ruhsat vermeyi planladığı kapsül halindeki 100 bitkisel ilaç, fitoterapi sertifikası olan uzman doktorlar tarafından yazılıp sadece eczanelerde satılacak.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Sağlık Bakanlığı, Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bilimleri Üniversitesinin katkılarıyla düzenlenen “Uluslararası Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kongresi” geçiğimiz Cumartesi günü İstanbul'da yapıldı. Türkiye’den hekimlerin de fitoterapi, müzik terapisi, hacamat gibi pek çok başlıkta sunumlar yapıldı ve yapılacak değişiklikler konuşuldu. Kongre de dikkat çeken iki konu ise hastane içi sevk sistemi ve bitkisel ilaçlarla ilgili olan konu idi.

BAZI BİTKİSEL İLAÇLAR ARTIK DOKTORLAR TARAFINDAN YAZILACAK

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ruhsat verdiği bitkisel destek ürünleri, bundan sonra Sağlık Bakanlığının kontrolünde ‘bitkisel ilaç’ olarak üretimi yapılacak. Geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları kapsamında Sağlık Bakanlığı bitkisel ilaç üretimi ve denetiminde artık tek yetki sahibi olacak. Kongrede, dikkat çeken bir konu olan 100 bitkisel ilacın artık doktorlar tarafından yazılacağı ve reçete ile vatandaşlara verileceği konuşuldu. Kongrede bir yıl içinde ruhsat verilmesi planlanan bitkisel ilaçlar, fitoterapi sertifikası olan uzman doktorlar tarafından yazılabilecek ve sadece eczanelerde satılacağı da yer aldı. Kongreye katılan uzmanlar, bitkilerin tedavi edici özellikleri olduğu gibi ciddi birer zehir de olduğunu belirterek, "O nedenle hangi rahatsızlıklarda nasıl kullanılacağı, bitkinin ne zaman, nasıl toplanacağı çok önemli. Sağlık Bakanlığı artık bitkisel ürünlerde tek yetkili. Ruhsatlandırmayı artık kendisi yapıyor. Şu anda 20 bitkisel ilaç Sağlık Bakanlığından ruhsatlı. 1 yıl içerisinde bu sayının 100’e çıkarılması planlanıyor. Adı da destek ürünü yerine bitkisel ilaç oluyor. Sağlık Bakanlığının kapsül şeklindeki ruhsatlı bitkisel ilaçlarını artık sadece biz hekimler reçeteleyeceğiz ve bu ilaçlar sadece eczanelerde satılacak” şeklinde konuştu.