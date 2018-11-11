Sadece doktorlara başvurun...

Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Cengiz Gölçek,"İlginç örneklere rastlanıyor. Bel fıtığı da bu duruma alet edilen hastalıklardan biri. Bir zamanlar birçok yerde bu sorunu çözdüğünü iddia edenlerin, sokaklarda reklam yaptığına sıkça rastlıyorduk. Günümüzde de buna benzer durumların medyada sıkça haber olmaya başladığını görmekteyiz" sözlerini kaydetti.

HER BEL AĞRISI, BEL FITIĞI BELİRTİSİ DEĞİL...

“Bel ağrısı her zaman fıtık belirtisi değildir” diyen Dr. Cengiz Gölçek, "Bel ağrısı çeken hastaların başvurması gereken adres Beyin ve Sinir Cerrahisi ile Fiziksel Tedavi ve Rehabilitasyon uzmanları olmalıdır. Bu hastalık konusunda bu iki branş hekimleri çoğunlukla ortak çalışmaktadır. Öte yandan her bel ağrısı, bel fıtığı belirtisi olmayıp, başka bazı hastalıkların da göstergesi olabilir. Bu nedenle hastanın ayrıntılı muayene ve incelemelerinin yapılması gereklidir. Eğer bu ağrı gerçekten bel fıtığına bağlı ise de tedavi çoğunlukla basamaklı şekilde yapılır. Hastanın muayene bulguları ve radyolojik-biyokimyasal-elektrofizyolojik incelemelerine göre değişik tedavi yöntemleri uygulanmalıdır. Bu yöntemler yelpazesi; sadece yatak istirahatinden, fizik tedavi uygulamaları, girişimsel ağrı uygulamaları ve cerrahi tedaviye kadar değişen bir aralıktadır. Bu nedenle hastanın bir beyin ve sinir cerrahisi uzman hekimi tarafından bilimsel ölçütler içerisinde değerlendirilip, gerekli tedaviye bu şekilde karar verilmesi doğru yöntemdir" ifadelerini kullandı.

UZMANLARA DANIŞIN

Bel ağrısının ihmale gelmeyeceğini ve mutlaka bir uzmana danışılması gerektiğini belirten Gölçek, "Vatandaşlarımız, tam teşhisin bile konmadığı ve gayri bilimsel bazı tedavi çabalarının gösterildiği bu durumlarda, sağlıklarının ciddi zarar görebileceği konusunda duyarlı olmalıdırlar. Örneğin omurgayı tutan bir tümör olgusu da temel olarak bel ağrısından yakınır. Böyle bir hastamızın bu şekilde omurganın aşırı yükler altında gerilmesine neden olan girişimler uygulandığında, omurlar ve/veya bağlar hasar görerek, omurilik ve sinir basılarına sebep olunabilir ve sonuç kısmi veya tam felce kadar gidebilir. Halkımızın bu tür gayri bilimsel tedavi iddiaları karşısında, kendi sağlıklarını riske atmamak için, daha duyarlı olması ve bilimsel adres olan beyin ve sinir cerrahisi uzman hekimine başvurması gereklidir" diye konuştu.