Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 13°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
117159
ALTIN
171.577
DOLAR
3.9648
STERLİN
5.6210
EURO
4.9081

SAÇLARIMIZIN DÖKÜLMEMESİ İÇİN NE YAPABİLİRİZ?

Saçlar kadın-erkek, küçük-büyük herkesin özen gösterdiği ve hassas olduğu bir konu. Bu konu, ‘En büyük sorun saçların dökülmesi mi, parlaklığı mı, ince telli olması mı ya da uzamaması mı?’ sorularını beraberinde getiriyor.Konu ile ilgili çeşitli açıklamalarda bulunan Kimyacı Çetin Fırat, saçların dökülmemesi için ne yapılabileceğini anlattı.

SAÇLARIMIZIN DÖKÜLMEMESİ İÇİN NE YAPABİLİRİZ?

Saçlar kadın-erkek, küçük-büyük herkesin özen gösterdiği ve hassas olduğu bir konu. Bu konu, ‘En büyük sorun saçların dökülmesi mi, parlaklığı mı, ince telli olması mı ya da uzamaması mı?’ sorularını beraberinde getiriyor.Konu ile ilgili çeşitli açıklamalarda bulunan Kimyacı Çetin Fırat, saçların dökülmemesi için ne yapılabileceğini anlattı.

busabahh
busabahh
26 Mart 2018 Pazartesi 10:59
SAÇLARIMIZIN DÖKÜLMEMESİ İÇİN NE YAPABİLİRİZ?

Fırat saçların insanların en değer verdiği varlığı olduğunu söyleyerek,“Saçlar günümüzde erkek ve kadınların temel sorunudur. Öncelikle saçlarımızın sağlıklı olması için düzenli ve sağlıklı bir beslenme şart. Tabi ki var olan durumdan hoşnut olan yok. Daha hacimli, daha parlak, dökülmeyen ışıl ışıl saçlar hepimizin hayali. Ne yapmalıyız ki saçlarımız dökülmesin?” şeklinde açıklamalarda bulundu.

DEMİR EKSİKLİĞİ SAÇ DÖKÜLMESİNİN SEBEBİ OLABİLİR

Fırat, “İlk olarak sağlığımızla alakalı olarak öncelikle demir eksikliği saç dökülmesinin sebeplerinden biri olabilir. Genel olarak el ve ayakların üşümesi ile kendini gösteren demir eksikliğinden aslında kolayca kurtulabilirsiniz. Soğuk pres kara üzüm özü (çekirdeği ile sıkılmış) alıp sabahları kahvaltıdan önce bir su bardağının dörtte birine üzüm özünü koyup sulandırılarak içersek bu sıkıntı bir ay gibi bir süreçte ortadan kalkacaktır. Kadınlarda ise hormonal bozukluklara bağlamak yanlış olur. Vücut için gerekli olan besinler alınamıyorsa saç önce zayıflar sonra dökülür ve matlaşır. Biz bu durumlarda saçımızı nasıl güçlendiririz sorusunun cevabını verelim. Piyasada bu konu ile pek çok ürün olduğunu biliyoruz hatta kullandığımız halde bu ürünlerden hiç fayda görmediğimizi de sürekli söylüyoruz. Öncelikle doğru ürünleri almalıyız. Güvendiğimiz ve bilgili kişileri baz alarak, araştırarak adım atmalıyız” şeklinde konuştu.

SAÇLARA CAN VERMEK…

Fırat sözlerine şu şekilde devam etti:

“Şimdi saçlarımıza can verecek ve onu herkesin beğenisini toplayacak hale getirelim: Hindistan cevizi yağı, jojoba yağı, susam yağı ve tatlı badem yağıyla yaptığımız karışımla saçlarımızın can suyunu verebiliriz. Yine saç dökülmesi için bu karışımın içine sarımsak yağı, çam yağı, çam terebentin yağı ve yılan yağı karıştırarak saç dökülmesine karşı dirençli bir tedbir de alabiliriz. Yaptığımız karışımları haftanın 2 günü uygulamamız yeterli olacaktır.

Saç köklerimize yedirerek süreceğimiz maskemiz üzeri nemli bir tülbent(yazma) ile sarılmalı, en az 45 dakika beklenmelidir. İlk kullanımdan sonra etkisini görmeye başlayacaksınız. 4 haftadan sonra da maskenizi haftada bir uygulayabilirsiniz.”

HİLAL DEMİRTAŞ - Busabah Gazetesi 

Anahtar Kelimeler:
Çetin FıratSaç Dökülmesinin Nedenleri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TÜBERKÜLOZ YALNIZCA AKCİĞERLERDE GÖRÜLMÜYOR!
TÜBERKÜLOZ YALNIZCA AKCİĞERLERDE GÖRÜLMÜYOR!
BİR BARDAK SU İÇMEYİNCE…
BİR BARDAK SU İÇMEYİNCE…
BRUKSİZM HASTALIĞI NEDİR?
BRUKSİZM HASTALIĞI NEDİR?

banner29

banner52

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim