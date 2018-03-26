SAÇLARIMIZIN DÖKÜLMEMESİ İÇİN NE YAPABİLİRİZ?

Fırat saçların insanların en değer verdiği varlığı olduğunu söyleyerek,“Saçlar günümüzde erkek ve kadınların temel sorunudur. Öncelikle saçlarımızın sağlıklı olması için düzenli ve sağlıklı bir beslenme şart. Tabi ki var olan durumdan hoşnut olan yok. Daha hacimli, daha parlak, dökülmeyen ışıl ışıl saçlar hepimizin hayali. Ne yapmalıyız ki saçlarımız dökülmesin?” şeklinde açıklamalarda bulundu.

DEMİR EKSİKLİĞİ SAÇ DÖKÜLMESİNİN SEBEBİ OLABİLİR

Fırat, “İlk olarak sağlığımızla alakalı olarak öncelikle demir eksikliği saç dökülmesinin sebeplerinden biri olabilir. Genel olarak el ve ayakların üşümesi ile kendini gösteren demir eksikliğinden aslında kolayca kurtulabilirsiniz. Soğuk pres kara üzüm özü (çekirdeği ile sıkılmış) alıp sabahları kahvaltıdan önce bir su bardağının dörtte birine üzüm özünü koyup sulandırılarak içersek bu sıkıntı bir ay gibi bir süreçte ortadan kalkacaktır. Kadınlarda ise hormonal bozukluklara bağlamak yanlış olur. Vücut için gerekli olan besinler alınamıyorsa saç önce zayıflar sonra dökülür ve matlaşır. Biz bu durumlarda saçımızı nasıl güçlendiririz sorusunun cevabını verelim. Piyasada bu konu ile pek çok ürün olduğunu biliyoruz hatta kullandığımız halde bu ürünlerden hiç fayda görmediğimizi de sürekli söylüyoruz. Öncelikle doğru ürünleri almalıyız. Güvendiğimiz ve bilgili kişileri baz alarak, araştırarak adım atmalıyız” şeklinde konuştu.

SAÇLARA CAN VERMEK…

Fırat sözlerine şu şekilde devam etti:

“Şimdi saçlarımıza can verecek ve onu herkesin beğenisini toplayacak hale getirelim: Hindistan cevizi yağı, jojoba yağı, susam yağı ve tatlı badem yağıyla yaptığımız karışımla saçlarımızın can suyunu verebiliriz. Yine saç dökülmesi için bu karışımın içine sarımsak yağı, çam yağı, çam terebentin yağı ve yılan yağı karıştırarak saç dökülmesine karşı dirençli bir tedbir de alabiliriz. Yaptığımız karışımları haftanın 2 günü uygulamamız yeterli olacaktır.

Saç köklerimize yedirerek süreceğimiz maskemiz üzeri nemli bir tülbent(yazma) ile sarılmalı, en az 45 dakika beklenmelidir. İlk kullanımdan sonra etkisini görmeye başlayacaksınız. 4 haftadan sonra da maskenizi haftada bir uygulayabilirsiniz.”

HİLAL DEMİRTAŞ - Busabah Gazetesi