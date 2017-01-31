Saç veya cilt sorunları yaşamaya başlanıldığında adı ilk duyulan, herkesin ilk olarak önerdiği bir sabun bıttım sabunu. İçeriğinde birçok doğal öz ve yağ bulunan bu sabunun piyasada birçok taklidi bulunuyor, gerçeğinden ayırmak içinse bazı ölçütler var. Sabun imalatçısı Ümit Yılmaz, bıttım sabununun faydalarını, üretim hikâyesini ve gerçeğini taklidinden ayrıma yollarını anlattı.

PİYASADAKİLERİN TAMAMINA YAKINI SAHTE

Bıttım sabununun yöresel bir sabun olduğunu ve orijinalinin Siirt yöresinde yapıldığını söyleyen sabun imalatçısı Ümit Yılmaz, “ Fıstık ağacının aşısızı olan, menengiç ya da çitlembik diye bildiğimiz ağacın meyvesinin özünden, menengiç yağından yapılan bir sabun bıttım sabunu” şeklinde konuştu. Piyasadaki bıttım sabunlarının neredeyse tamamına yakınının sahte olduğunu vurgulayan sabun imalatçısı Ümit Yılmaz, “Onlar gıda boyasıyla renklendiriliyorlar. Genelde Hatay’da, Antep’te üretiliyorlar. İçerisinde orijinal bıttım yağı yoktur. Orijinal bıttım sabunu Siirt’ten gelir, orada üretilir. İçinde sadece menengiç olduğunda koyu yeşil bir renk alır. Açık yeşil olmaz. Açık yeşil olanların içinde renklendirici bulunur. Sarı renkte de olabilir bıttım sabunu, onun içinde de çitlembik otu bulunur. Çitlembik otu kaynatılır ve menengiç yağına dökülerek bu renk elde edilir. İçeriğine göre rengi değişir. Çok talep edilen bir sabun olmasından ötürü piyasada sahtelerine çok sık rastlanır” ifadelerini kullandı.

HEM SAÇI HEM CİLDİ KUVVETLENDİRİP TAZELİYOR

Bıttım sabununun yararlarından bahseden Ümit Yılmaz, “Bıttım en çok saç için kullanılan bir sabundur. Saç kırılmasına, dökülmesine, kepeğe karşı çok yararlı bir sabun. Saç hücrelerini yeniliyor aynı zamanda. Saç derisindeki gözenekleri açar, yeniler. Etkisi de kısa sürede fark edilir, düzenli kullanıldığı zaman saç kılında güçlenme, yenilenme, canlanma yapar. Bu etkileri görebilmek için organik, orijinal bıttım kullanılmalı. Saçın haricinde cilt için de rahatlıkla kullanılabilecek bir sabun. Vücutta kapalı gözenekleri açar. Egzama, varis, sedef, ayak mantarı gibi cilt rahatsızlıklarında kullanılabilecek bir sabundur. Her gün kullanılabilir, bir sakıncası olmaz” diyerek sözlerini noktaladı.

SELAHATTİN BAYRAK