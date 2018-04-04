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SAÇ DÖKÜLMESİ VE DOĞRU ŞAMPUAN!

Saçlar herkesin çok önem verdiği bir konu. Özellikle saç bakımı ve temizliği için önemli olan şampuanın doğru kullanılması ve alırken nelere dikkat edilmesi gerektiği noktasında Cilt Uzmanı Selma Şerbet çeşitli açıklamalarda bulundu.    

SAÇ DÖKÜLMESİ VE DOĞRU ŞAMPUAN!

Saçlar herkesin çok önem verdiği bir konu. Özellikle saç bakımı ve temizliği için önemli olan şampuanın doğru kullanılması ve alırken nelere dikkat edilmesi gerektiği noktasında Cilt Uzmanı Selma Şerbet çeşitli açıklamalarda bulundu.    

04 Nisan 2018 Çarşamba 10:44
SAÇ DÖKÜLMESİ VE DOĞRU ŞAMPUAN!

Şampuan alırken dikkat edilmesi gereken ilk hususun PH değeri olması gerektiğini söyleyen Selma Şerbet, “Bilmemiz gerekenlerden ilk, şampuanın PH değerinin 5.5 olması gerektiğidir. Bu değer daha yüksek olabilir ama düşük olmasından kaçınmamız gerekir” dedi.

ŞAMPUAN CİLT TİPİNE UYGUN OLMALIDIR

Uzman Şerbet şu açıklamalarla sözlerine devam etti:

“Unutmayalım ki şampuan alınırken dikkat edilmesi gerekenlerden biri de alınan şampuanın cilt tipine uygun olması gerektiğidir. Bu bilgilerin tamamının diğer bakım saç ürünleri içinde geçerli olduğunu unutmamalıyız. Hepimizin yanlış bildiği konu, şampuanın ne kadar çok köpürürse o kadar iyi kalitede olduğu yönündeki bilgidir. Şampuan ne kadar köpürürse bilin ki içindeki kimyasalda o kadar çoktur. Bir diğeri de içeriğinde parapen gibi ya da diğer saç bakım ürünlerinde raf ömrünü uzatan diğer içerikler de PH değerine etki eder.

PH değeri uygun olmadığı takdirde şampuan saç derisine zarar verir. Ve bu da saç dökülmesi gibi problemlere de neden olabilir. Şampuan dışında alacağımız saç bakım ürünlerinde de saç tipimize uygun olanı seçmeliyiz. Ve saçımızdaki probleme göre saç dökülmesi varsa, saçta yağlanma, kepeklenme, kuru kepek, yağlı kepek saçımız ince telli mi yoksa saçımızın ışıltıya mı ihtiyacı var? Bunları bilerek doğru ürünü almalıyız ve ona göre kullanmalıyız.

GÜVENİLİR ADRESTEN ALIN

Alacağımız saç bakım ürünlerinin etkisini bilimsel olarak araştırılmış, kanıtlanmış ürünler olması gerekir. Emin olmadığımız saç bakım ürünlerini almaktan çekinmeliyiz. Ürünleri alırken en güvenilir adreste eczaneler olmalıdır.”

Şerbet, “Şampuanların üstündeki PH değeri kişiyi çok yanıltır. Bunu da nasıl anlarız. Şampuanı elimize fındık büyüklüğü kadar aldığımızda eğer şampuan çok köpürüyorsa bu şampuanın PH değeri 5.5 değildir. Ve içerisinde kimyasal çok fazladır” şeklinde konuştu.

HİLAL DEMİRTAŞ - Busabah Gazetesi 

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Selma ŞerbetşampuanSaç BakımıSaç Dökülmesi
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