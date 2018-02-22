Saç dökülmesi kadınların psikolojilerini bozuyor

Dermatoloji Uzmanı Dr. Esra Kural, ilkbahar aylarında yapılan sert diyetin saç dökülmesine neden olduğunu ve saç dökülmesinin de kadınların sosyal hayatları ile psikolojilerini olumsuz yönde etkilediğini açıkladı.

Saç dökülmesinin en önemli sorunlardan birinin demir ve D vitamini eksiklikleri olduğunu, A vitamini fazlalığının da etkisi olabileceğini belirten Özel İbni Sina Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Dr. Esra Kural, özellikle multivitamin alımına dikkat edilmesi gerektiğini kaydetti.

Saç dökülmesinin tiroid hastalığı başta olmak üzere bir çok hormonal sıkıntının ilk göstergesi de olabileceğini belirten Uzm. Dr. Kural, "Saç dökülmesi strese yol açarken, stresin kendisin de saçı döken sebeplerden biridir. Zayıflamak için yaptığımız, kısa sürede kilo kaybetmemize yol açan sert diyetlerin sonucu olarak da saçlarımızı dökülebiliyor. Bu nedenle de dengeli beslenme saç için çok önemli. Sigara içmek de yine saç sağlığını olumsuz yönde etkileyen bir sebeptir" ifadelerini kullandı.

Sık yıkamak saç dökmez

Bilinenin aksine sık yıkamanın saçları dökmediğini ve her dökülen saç için de paniklememek gerektiğini belirten Kural, "Günde 100-150 tel dökülmesi normal. Sağlıklı saçlar için doğru şampuan seçimi çok önemli. Sık karşılaştığımız sorulardan en önemlisi şampuan seçimi. Yağlı saçlar için anyonik gruptan olan lauryl sulfates içeren şampuanlar seçilebilirken, bebekler için gözü yakmayan betaines içeren ampoterik surfaktanların seçilmesi gerekir.

Şampuanın PH değeri önemli. PH ve kıl şaftında şişme ve kabarıklık oluşturur ve bu da kıl şaftı hasarına yol açar . Alkali PH’lı şampuanlar kullanmamaya çalışmalıyız ve kullandığımız şampuanların PH’ı 5.5’i geçmemeli. Şampuanların içeriklerinde provitaminler, vitaminler güneş koruyucular ön plana çıkar ve önemli. Hayır bunlar sadece pazarlama amaçlı ön plana çıkarılan maddelerdir. Şampuanların saçta kalma süresi çok kısa olduğu için vitamin provitaminler güneş koruyucuların etkinlik gösterebilmesi için gerekli sürede temas gerçekleşmediğinden dolayı etkinlikleri de olmuyor" şeklinde açıkladı.

Saç nemlendiricisi kullanılmalı

Saç kremi kullanılmaması konusunda yanlış bilgilerin dolaştığını belirten Kural, "Saç için en iyi nemlendirici ’sebum’ dediğimiz saçın kendi yağıdır. Üretilen nemlendiricilerde sentetik ve doğal bir çok yağ kullanılmaktadır. Bunların başında slikone türevi olan dimeticone gelmektedir. Bunun dışında birçok bitkisel yağ da nemlendiricilere katılmaktadır" dedi.

Saç kırılmalarına karşı Hindistan yağı

Hindistan cevizi yağının saç kırılmalarına karşı koruduğunun tespit edildiğini belirten Kural, "Günümüzde argan yağı çok popüler olmakla birlikte henüz bununla ilgili yapılmış bir çalışma yoktur. Saçımız normalde negatif elektrik yükü ile yüklüdür. Nemlendiriciler ise pozitif yüklüdür. Dolayısıyla saçımızı nötralize ederler. Bu da elektriklenme dolaşma, kırılma, matlık gibi bir çok istenmeyen durumu ortadan kaldırır. Bunun dışında polimerler (polivinilprolidine PVP), propilen glikol, gliserine, ipek proteini gibi nemlendiricilerde olan maddeler geçici olsa da kıl şaftını onarma özelliğine sahiptirler. Bu nedenle de mutlaka nemlendirici kullanmalıyız" şeklinde konuştu.

Saçlarınızı sıcak su ile yıkamayın

Sıcak suyun saça ve saç derisine zarar verdiğini belirten Kural, "Saçlarımızı ılık su ile yıkayalım. Ilık suyla yıkamanın saçımızı daha parlak gösterdiği tespit edilmiştir. Önce saçlarımızı ılık su ile ıslatalım. Sonra az miktarda şampuanı, avuç içimize yaydıktan sonra saçın tepe bölgesine uygulamaktan ziyade saçlı deriye eşit bir şekilde dağıtarak saçlarımızı yıkayalım" diye konuştu.

Saçlar ıslak taranmamalı

Saçı taramak ve fırçalamanın da doğru yapılmadığı takdirde saça zarar verdiğini belirten Kural, "Metal veya tahta düzensiz dişli taraklardan ziyade plastik yumuşak düzenli dişli taraklar tercih etmeliyiz. Saçı ıslakken taramamalıyız, zarar verebiliriz" ifadelerini kullandı.

Doğal kurulamanın önemi

Saçın doğal yoldan kurutulması gerektiğini belirten Kural, "Saç kurutma makinesi kullandığımızda ısı seviyesi orta seviyede olmalı. Tek bir bölgeye sürekli uygulamak yerine sürekli hareket ettirilerek 15 cm uzaktan tutulmalıdır. Düzleştirici ve perma yapıcı maşaların da sıcaklığı saca zarar vermektedir. Sıcaklığının 190 derecenin altında olmasına dikkat edilmelidir. Kullanılan saç tokaları, klipsler saç bantları sert ve sıkı bir şekilde bağlandığı zaman saça zarar vererek kopmasına ve kırılmasına neden olmaktadır. Saça uygulanan şekil verici jöle, sprey, briyantin gibi ürünlerin içerikleri önemli olmakla birlikte çoğunlukla saça zarar veren ürünler değillerdir. Ancak bazı briyantinler komedojenik dediğimiz gözenekleri tıkayan özellikte olup sivilce yapabilmektedir" dedi.