12 Ocak 2018 Cuma

Saç dökülmesi artan bir problem!

Saçların bakımlı ve güzel görünmesi özellikle kadınlar için ne kadar önemliyse artık erkekler için de o kadar önemli hale geldi. Sağlıksız saç deyince aklımıza, kırılgan, kuru, yavaş uzayan, parlaklığını kaybetmiş veya dökülen saç gelir. Dermatoloji Uzmanı Dr. Canan Öztürk, saç dökülmesi tipleri ve sağlıklı saçlara sahip olmak için beslenmeden bakım önerilerine kadar her konuda önemli bilgiler verdi.

12 Ocak 2018 Cuma 10:56
Saç dökülmesi artan bir problem!

  Saç dökülmesi, günümüzde giderek artan sıklıkta ve erken yaşlarda görülmesiyle birlikte önemli bir problem haline geldi. Dr. Canan Öztürk, saç dökülmesinin farklı tipleri ve nedenleri olduğunu anlatarak, özellikle fast-food beslenme şeklinin erkek tipi saç dökülmesine neden olduğunu kaydetti.

SAÇKIRAN NEDİR?
  "Eğer yuvarlak para gibi bir açılma var ise bu tip saç dökülmesi saçkıran olarak bilinir. Özellikle saç, bazen de sakalda, aniden ortaya çıkan yuvarlak keskin sınırlı lezyonlardır. Dökülmenin nedeni genellikle stresten kaynaklanırken bazen başka hastalıkların belirtisi de olabilir. Bu nedenle mutlaka dermatolojik muayeneden geçerek, neden belirlenip ona göre tedaviye başlanmalıdır" şeklinde konuşan Dr. Öztürk, özellikle erkeklerde görülen ancak yakın zamanlarda kadınlarda da rastlanan genetik nedenlere dayanan bir dökülme olan saçların ön kısmından arkaya doğru başlayan ve 20’li yaşlardan sonra giderek artmakta olan erkek tipi saç dökülmesine de dikkat çekti.

Saç dökülmesini tetikleyen en önemli nedenlerden birisisinin beslenme şekli olduğunu öne süren Öztürk,  yediklerimize de dikkat etmemiz gerektiğini söyledi.

Saç dökülmesini tetikleyen gıdalar söyleyen Öztürk şunları söyledi:

"İnsülin direnci saç dökülmesine neden olabilmektedir. Özellikle erkek tipi saç dökülmesi var ise fast-food gıdalar, hazır yiyecekler, şekerli içeceklerden uzak durmak gerekir."

Bunun yanı sıra saç dökülmesine iyi gelen besinleri de söyleyen Öztürk, "Saç için A, B, C, D ve E vitaminleri, biyotin, folik asit ve demir düzeylerimizin normal sınırlarda olması gerekmektedir. Ayrıca, Omega 3 yağ asitleri saç sağlığında önemli bir yere sahiptir. Özellikle havuç, koyu yeşil yapraklı sebzeler, kuru fasulye ve nohut gibi bakliyatlar, balık, deniz ürünleri, et ve tavuk, süt ürünleri, semizotu, fındık, ceviz, badem ve kabak çekirdeği, zeytinyağı, avokado, portakal, greyfurt saça iyi gelen vitamin ve mineralleri içeren yiyeceklerdir" açıklamalarını yaptı.

HABER MERKEZİ
Anahtar Kelimeler: BusabahSaç Dökülmesi

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