Sabah-Öğlen-Akşam Mutlaka Kullanın

Güneş lekeleri ve başlıca korunma yolu olan güneş kremleri ile ilgili çeşitli bilgiler paylaşan Dermatoloji Uzmanı Dr. Erkin Pekmezci şu ifadeleri kullandı:

“Lekeler aslında güneşteki zararlı ışınlara karşı cildin kendini korumak için verdiği bir reaksiyondur. Normalde de güneş altında kaldığımızda cilt kararır, güneşin zararlı ışınlarından deriyi korumak için melanosit adlı hücreler var. Bunlar melanin adlı bir renk maddesi salgılıyor. Derinin üst tabakasında yayılan melanin güneş ışınlarının daha fazla iç tabakalarına geçmesini engelliyor. Bu normal bir süreçtir. Yani güneş altında kalındığında olur. Ama yıllar içinde güneşe çok fazla maruz kalanlarda derinin yapısındaki değişimlerle beraber bu lekeler homojen bir görünümden çok alacalı bulacalı, bazı yerlerde daha fazla bazı yerlerde daha az olup kalıcı bir hal almaya başlar. Bu tamamen kişinin cilt tipine ve yıllar içinde güneşte kalma süresine bağlıdır. Her cilt tipinde kararma olmakla beraber, koyu renk cilt tiplerinde kararmalar daha fazla görülebiliyor.”

GÜNEŞTEN KORUYUCU KREM KULLANIN!

“Oluşan bu sorunları önlemek için erken yaştan itibaren güneşten koruyucu krem kullanmak gerekir” diyen Dr. Pekmezci, “Güneşten koruyucu krem güneş ışınlarının aşırı bir şekilde deri altına geçmesini ve melanin adlı bu pigmentin fazla şekilde üretilmesini engeller. Yaş ilerledikçe daha fazla lekelenmeler görülür. Örneğin orta yaş sonrasında el sırtlarında koyu lekeler görülmeye başlanır. Bunlara halk arasında karaciğer lekeleri denir ama bunlar güneşe bağlıdır. Aynı zamanda güneşe bağlı olarak özellikle alın bölgesinde, saçı dökülen erkeklerde kafa derisinde, kadınlarda yüz orta bölgesinde güneş lekeleri oluşabilir. Kadınlarda daha fazla olmasının nedeni, hormonlarla da bağlantılıdır. Yani hormonların da biraz melanin oluşumunu uyarıcı etkisi vardır. Ama her şekilde güneşte fazla kalan herkeste lekeler olur. Güneşten koruyucu krem bunların oluşumunu bir ölçüde baskılar. Orta yaşlardan itibaren korunmasız ciltlerde uzun süren güneş altında kalmakla hem cilt kırışıklıkları artar hem de ciltte dönüşüm başlar. Bugün ciltte erken yaşlanmaya yol açan en önemli etken güneş ışınları olarak kabul edilmektedir. Ayrıca başlarda hafif kahverengimsi, deriden kabarık oluşumlar şeklinde görülebilen güneşe bağlı değişimler daha ileri yaşlarda deri kanserlerine de dönüşebiliyor. Korunmak için bir numaralı kural düzenli olarak güneşten koruyucu krem kullanmaktır. Gerekirse lekeler için hekimin önereceği bir leke açıcı krem kullanılır. Bunların uzun süreli kullanımında lekeler kısmen açılır ama korunma olmaz ise çok kısa sürede tekrarlar. Güneşten korunmayı sadece yazın değil, her zaman yaz-kış düzenli olarak bir güneşten koruyucu ile devam ettirmek gerekir. Ama aynı zamanda yaz aylarında bunun sıklığını biraz daha artırmakta fayda var. Sabah, öğlen, ikindi şeklinde… Düzenli olarak bunu yaparsak hem lekelerden korunmuş oluruz, hem de daha ileriki yaşlardaki erken cilt kırışıklıkları ve cilt kanserlerinin önüne büyük ölçüde geçmiş oluruz” açıklamalarında bulundu.

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