Sabah katılığı ya da sabah tutukluğu; el, el bileği, ayak eklemleri, dizler ve özellikle bel olmak üzere omurganın farklı bölgelerinde ağrıyla birlikte hareketlerde kısıtlılık ve tutuklukla kendini gösteren bir sorun. Romatoloji Uzmanı Prof. Dr. Salih Özgöçmen, birçok kişinin bu şikayetleri “artık yaşlanıyorum, sabahları rahat kalkıp hareket edemiyorum” diye yorumladığını ifade ederek, eklemlerde oluşan sertlik ve tutukluğun tek başına yaşlanmadan kaynaklanmayacağını dile getirdi.

EKLEM KATILIĞI VE TUTUKLUK

Prof. Dr. Salih Özgöçmen, “Yaşlılıkla birlikte eklem kıkırdağında sıvı içeriği azalmaya ve serleşmeye başlar, eklemlerin örtücü yüzey hücrelerinin ürettiği kayganlaştırıcı sıvı miktarı azalır. Eklem çevresindeki zayıflamış kaslar, eklem kapsülü ve bağlar özellikle geceleri daha da sıkılaşır. Sabahları hissedilen katılık ve tutukluluk, 10-15 dakikalık bir süreçtir ve hareket etmekle ve eklem ve kasların ısınmasıyla kaybolur. Bununla birlikte eklemlerde kireçlenme olarak tanımlanan dejenere edici eklem hastalığı “osteoartrit” veya şişlik ve yangıyla karekterize ‘romatoid artrit’ gibi hastalıklarda sabah katılığı önemli bir bulgudur. Romatoid artrit başta olmak üzere iltihaplı eklem hastalıklarında en önemli belirtilerilerden birisi el ve el-bilek eklemlerinde sabahları bir saati aşan eklem katılığı ve tutukluktur. Romatoid artrit eklemlerde ileri derecede deformasyona sebep olabilen, akciğerler, böbrekler, gözler, kalp-damar sistemi gibi organ ve sistemleri de tutabilen bir hastalıktır” dedi.



BEL VE KALÇA BÖLGESINDEKI AĞRILAR

Bel ve boyun ağrılarının, kas iskelet sisteminin sık ve önemli rahatsızlıkları arasında yer aldığını dile getiren Prof. Dr. Salih Özgöçmen, “Nüfusun yaklaşık yüzde 80’inin tüm yaşamı boyunca en az bir kez bel ağrısı deneyimi yaşadığı düşünülmektedir. Akut bel ağrılarının en sık nedenleri omurga yapılarının zorlanması, incinmesi, ve fıtıklaşma gibi mekanik nedenlere bağlı olabilmektedir. Kronik ‘uzamış’ bel ağrılarında ise mekanik nedenlerin yanında iltihaplı omurga hastalıklarının da önemli bir neden olduğu bilinmektedir. Omurganın iltihaplı hastalıkları içerisinde başlıca hastalık olarak ‘ankilozan spondilit’ sayılabilir. Ankilozan spondilit, özellikle omurga ve leğen kemiği eklemlerini tutan ve ileri dönemlerde hastalarda kamburlaşma ve çeşitli omurga eğriliklerine neden olabilen bir iltihaplı romatizmal hastalıktır. Ankilozan spondilit, toplumda her 200 kişiden 1'ininde görülebilir ve hastaların büyük çoğunluğunun ilk başvuru şikayeti bel ve kalça bölgesindeki ağrılardır. Ancak ankilozan spondilitteki bel ağrısı, mekanik nedenli bel ağrılarından farklılıklar gösterir ve bu farklılıkların belirlenmesi, erken tanı ve erken etkili tedavileri sağlaması açısından çok önemlidir. Sabahları bel ve kalça bölgesinde katılık ve omurga hareketlerinde tutukluk bel ağrısıyla başvuran birçok hastada ortak bulgudur” şeklinde konuştu.



OMURGA HASTALIĞININ VARLIĞI

“Başta bel fıtıkları olmak üzere belin mekaniğini ilgilendiren bozukluklarda sabahları omurga hareketlerinde 5-10 dakikayı geçmeyen kısa süreli tutukluklar olabilmektedir” diyen Romatoloji Uzmanı Prof. Dr. Salih Özgöçmen, konuşmasını şöyle tamamladı:

“Ancak, sabah belde ve kalça bölgesinde tutukluğun olması ve hareketlerle açılmasının yarım saatten fazla sürmesi iltihaplı omurga hastalığı için önemli bir bulgudur. 45 yaşının altında başlamış ve 3 aydan daha uzun süredir kronik bel ağrınız varsa ve buna eşlik eden uzun süreli sabah tutukluğu mevcutsa iltihaplı omurga hastalığının varlığı mutlaka değerlendirilmelidir.”

Sabah katılğı, iltihapli romatizma belirtisi olabilir

El eklemleri başta olmak üzere sabahları bir saati aşan eklem katılığı ve tutukluğu sanıldığı gibi sadece yaşlanma belirtisi olmayabilir. Romatoloji Uzmanı Prof. Dr. Salih Özgöçmen, bu belirtilerin başta romatoid artrit olmak üzere iltihaplı eklem hastalığının habercisi olabileceğini söyledi.

Sabah katılığı ya da sabah tutukluğu; el, el bileği, ayak eklemleri, dizler ve özellikle bel olmak üzere omurganın farklı bölgelerinde ağrıyla birlikte hareketlerde kısıtlılık ve tutuklukla kendini gösteren bir sorun. Romatoloji Uzmanı Prof. Dr. Salih Özgöçmen, birçok kişinin bu şikayetleri “artık yaşlanıyorum, sabahları rahat kalkıp hareket edemiyorum” diye yorumladığını ifade ederek, eklemlerde oluşan sertlik ve tutukluğun tek başına yaşlanmadan kaynaklanmayacağını dile getirdi.

EKLEM KATILIĞI VE TUTUKLUK

Prof. Dr. Salih Özgöçmen, “Yaşlılıkla birlikte eklem kıkırdağında sıvı içeriği azalmaya ve serleşmeye başlar, eklemlerin örtücü yüzey hücrelerinin ürettiği kayganlaştırıcı sıvı miktarı azalır. Eklem çevresindeki zayıflamış kaslar, eklem kapsülü ve bağlar özellikle geceleri daha da sıkılaşır. Sabahları hissedilen katılık ve tutukluluk, 10-15 dakikalık bir süreçtir ve hareket etmekle ve eklem ve kasların ısınmasıyla kaybolur. Bununla birlikte eklemlerde kireçlenme olarak tanımlanan dejenere edici eklem hastalığı “osteoartrit” veya şişlik ve yangıyla karekterize ‘romatoid artrit’ gibi hastalıklarda sabah katılığı önemli bir bulgudur. Romatoid artrit başta olmak üzere iltihaplı eklem hastalıklarında en önemli belirtilerilerden birisi el ve el-bilek eklemlerinde sabahları bir saati aşan eklem katılığı ve tutukluktur. Romatoid artrit eklemlerde ileri derecede deformasyona sebep olabilen, akciğerler, böbrekler, gözler, kalp-damar sistemi gibi organ ve sistemleri de tutabilen bir hastalıktır” dedi.

BEL VE KALÇA BÖLGESINDEKI AĞRILAR

Bel ve boyun ağrılarının, kas iskelet sisteminin sık ve önemli rahatsızlıkları arasında yer aldığını dile getiren Prof. Dr. Salih Özgöçmen, “Nüfusun yaklaşık yüzde 80’inin tüm yaşamı boyunca en az bir kez bel ağrısı deneyimi yaşadığı düşünülmektedir. Akut bel ağrılarının en sık nedenleri omurga yapılarının zorlanması, incinmesi, ve fıtıklaşma gibi mekanik nedenlere bağlı olabilmektedir. Kronik ‘uzamış’ bel ağrılarında ise mekanik nedenlerin yanında iltihaplı omurga hastalıklarının da önemli bir neden olduğu bilinmektedir. Omurganın iltihaplı hastalıkları içerisinde başlıca hastalık olarak ‘ankilozan spondilit’ sayılabilir. Ankilozan spondilit, özellikle omurga ve leğen kemiği eklemlerini tutan ve ileri dönemlerde hastalarda kamburlaşma ve çeşitli omurga eğriliklerine neden olabilen bir iltihaplı romatizmal hastalıktır. Ankilozan spondilit, toplumda her 200 kişiden 1'ininde görülebilir ve hastaların büyük çoğunluğunun ilk başvuru şikayeti bel ve kalça bölgesindeki ağrılardır. Ancak ankilozan spondilitteki bel ağrısı, mekanik nedenli bel ağrılarından farklılıklar gösterir ve bu farklılıkların belirlenmesi, erken tanı ve erken etkili tedavileri sağlaması açısından çok önemlidir. Sabahları bel ve kalça bölgesinde katılık ve omurga hareketlerinde tutukluk bel ağrısıyla başvuran birçok hastada ortak bulgudur” şeklinde konuştu.

OMURGA HASTALIĞININ VARLIĞI

“Başta bel fıtıkları olmak üzere belin mekaniğini ilgilendiren bozukluklarda sabahları omurga hareketlerinde 5-10 dakikayı geçmeyen kısa süreli tutukluklar olabilmektedir” diyen Romatoloji Uzmanı Prof. Dr. Salih Özgöçmen, konuşmasını şöyle tamamladı:

“Ancak, sabah belde ve kalça bölgesinde tutukluğun olması ve hareketlerle açılmasının yarım saatten fazla sürmesi iltihaplı omurga hastalığı için önemli bir bulgudur. 45 yaşının altında başlamış ve 3 aydan daha uzun süredir kronik bel ağrınız varsa ve buna eşlik eden uzun süreli sabah tutukluğu mevcutsa iltihaplı omurga hastalığının varlığı mutlaka değerlendirilmelidir.”

HABER MERKEZİ