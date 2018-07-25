RENKLİ GÖZLER TEHLİKEDE

Op. Dr. Ebru Toprak Ün, yaz sıcaklarında göz sağlığını olumsuz etkileyen nedenler ve alınabilecek önlemler hakkında bilgi verdi.

Op. Dr. Ebru Toprak Ün, “Ultraviyole ışınları bilinen en güçlü alerjendir. Hiç alerjisi olmayan kişilerde bile güneşe maruz kalma oranı artıkça alerjik reaksiyon yaratabilmektedir. Gözleri güneşten korumanın en etkili yollarından biri ise gözlük takmaktır. Ancak görüntüsü estetik olan renkli ve ince camlar gözü UV ışınlarından yeteri kadar korumamaktadır. Koyu renkler her zaman daha yüksek koruyuculuğa sahiptir. Kahverenginin renk olarak güneş ışınlarına olan emilimi daha yüksektir. Bu nedenle koyu kahverengi cam siyahtan daha yüksek koruyuculuğa sahiptir. Güneş gözlüğü seçilirken fiyat ve markadan önce ürünün özelliklerine bakarak hem UVA hem de UVB ışınlarına karşı yüzde 100 koruma sağlayan modeller seçilmelidir” sözlerini kaydetti.

7 YAŞINDAN KÜÇÜK ÇOCUĞUNUZA...

Anne babaları uyaran Op. Dr. Ebru Toprak Ün, “Küçük çocuklarda sevimli bir görüntü yaratmak adına takılan gözlükler kaliteli olsalar dahi risk taşıyabilmektedir. Özellikle 7 yaşına kadar olan süreçte çocuklar henüz renk tonlarını ayırt etme yetisine tam olarak sahip değildir. Dolayısıyla uzun süreli takılan koyu renkli gözlükler çocuğun renk algısını bozabilmektedir” şeklinde konuştu.

Dr. Ün, “Bilinenin aksine tuzlu deniz suyunun gözleri yakması mikropları öldürdüğü anlamına gelmemektedir. Tuzun kimyasal reaksiyonu gözde doğal yanmaya sebep olur. Kızarıklık meydana gelir ancak bunun enfeksiyon gibi bir zararı olmamaktadır. Tuzlu su çok yakıyorsa denize gözlükle girilmesi tavsiye edilmektedir” dedi.

AÇIK RENK GÖZLÜLER DİKKAT!

Ün, “Mavi yeşil gibi açık renk gözleri olanlar UV ışınlarına karşı daha hassas olabilmektedir. Bu kişilerde pigment az olduğu için ultraviyole ışınları daha az absorbe edilmektedir. Koyu göz rengine sahip bir kişiye göre aynı miktar güneş görseler dahi etkilenmeleri daha fazla olabilmektedir. Bu nedenle güneşin yoğun olduğu saatlerde dışarı çıkmamaya ve doğru güneş gözlüğü kullanmaya daha fazla dikkat etmeleri gerekmektedir” ifadelerine yer verdi.

TAHRİŞ OLAN GÖZÜNÜZÜ OVUŞTURMAYIN

Op. Dr. Ebru Toprak Ün, “Gözde yaşanan tahrişin en önemli belirtileri kızarma, sulanma ve batma hissidir. Bu belirtiler görüldüğünde göz vakit kaybetmeden bol soğuk su ile yıkanmalıdır. Klorlu ve PH dengesi olmayan musluk suları yerine PH değeri 7-8 aralığında olan içme suları ile gözü yıkamak daha sağlıklı olacaktır. Yıkama işleminin ardından varsa steril ve PH değeri uygun olan bir gözyaşı damlası damlatılmalıdır. Bunlara rağmen gözdeki tahriş kesilmiyor ve artmaya devam ediyorsa bir uzmana danışılması gerekmektedir. Gözde tahriş olduğunda refleks olarak ilk yapılan şey gözü ovuşturmaktır. Bundan kaçınmak gerekir çünkü tahrişin daha da artmasına, korneanın çizilmesine sebep olabilmektedir. Yine böyle durumlarda halk arasında bilinen göze çay, patates gibi besinlerin sürülmesi de doğru değildir. Bir enfeksiyon durumuna yol açmasa bile iritasyona fayda sağlamayacaktır” sözlerini kaydetti.