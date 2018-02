 Rektörden iki nakil ve tüp bebek merkezi müjdesi

İhlas Haber Ajansı'na (İHA) açıklamalarda bulunan Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, teknik nedenlerden dolayı ara verilen böbrek nakil merkezinin yeniden hizmete açıldığını ifade etti. Böbrek hastalarının uygun donör bulması durumunda nakil işlemlerini gerçekleştireceklerini dile getiren Rektör Battal, “Bazı teknik nedenlerden dolayı böbrek nakli ameliyatlarına ara vermiştik. Artık her şey yolunda ve başladık. Şu an bir börek vericisi bulunduğu anda börek nakli yapabilecek altyapımız hazır. Eğer hastalarımızdan donör bulan varsa bunu bize bildirsinler. Onun artık böbrek naklini yapabiliriz” dedi.



“Karaciğer nakli altyapımız tamam”

Karaciğer nakil merkezi için altyapılarının da tamamlandığını söyleyen Battal, “Karaciğer nakil merkezi için çalışma başladık. Konuyla ilgili müracaatlarımızı da yapıyoruz. Onu da çok kısa sürede başlatacağız” ifadelerini kullandı.



“Tüp bebek naklimizi de burada başlatacağız”

YYÜ Dursun Odabaşı Tıp Merkezinde tüp bebek nakil merkezi çalışmalarına başladıklarını açıklayan Battal, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bir diğer haberimiz ise tüp bebek naklimizi de burada başlatacağız. Dolaysıyla buradan bütün vatandaşlarımıza börek naklini rahatlıkla yapacağımızı, altyapımızda zaten sorun yoktu, teknik bazı durumlar da çözülmüş oldu. Zaten donör bulan bütün hastalarımızı bekliyoruz.”



“Altyapı ile ilgili bir sıkıntı kalmadı”

Karaciğer nakli ile ilgili altyapı konusunda bir sorunlarının kalmadığını dile getiren Dursun Odabaşı Tıp Merkezi Başhekimi Prof. Dr. Cengiz Demir ise “Karaciğer nakli konusunda 2 hekim arkadaşımız, Avrupa’nın en büyük trans merkezlerinden biri olan Malatya’daki transplantasyon merkezinde uzun süre becerilerini artırdılar. Şu anda arkadaşlarımız buraya geldiler. Altyapı ile ilgili de bir sıkıntı kalmadı. Sağlık Bakanlığı nezdinde resmi başvurumuzu da yaptık. Onunla ilgili gerekli izinler verildikten sonra başlayacağız” diye konuştu.



“Türkiye’de 60 bin kronik böbrek yetmezliği hastası var”

Van YYÜ Organ Nakli Merkez Müdürü Prof. Dr. Özgür Kemik de teknik nedenlerden dolayı bir süre hizmet veremeyen böbrek nakil merkezinin yeniden hizmet vermeye başladığını duyurdu. Kemik, şunları kaydetti:

“Organ nakli merkezimiz 2014 yılının sonlarına doğru bakanlık izinleri alındıktan sonra açılıp faaliyet göstermiştir. Süre içerisinde 16 böbrek nakli, merkezimizde gerçekleşti. Bunlardan 11’i canlı vericili, 5’i ise kadavra nakli olarak gerçekleştirildi. Teknik nedenlerden dolayı bir müddet faaliyet gösteremedik. Şu an halihazırda var olan merkezimizde tekrar bölge halkına hizmet vermeyi amaçlıyoruz. Türkiye’de yaklaşık olarak 60 bin kronik böbrek yetmezliği hastası bulunmaktadır. Bunlardan 25 bin tanesi organ nakil sırası beklemektedir. Bölgemizde de kronik böbrek yetmezliği hasta sayısı oldukça fazladır. Merkezimizin tekrardan faaliyete geçtiğini ve halihazırda bütün hazırlıklarımızı tamamladığımızı bölge halkına duyuruyoruz.”