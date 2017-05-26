Ramazan ayı geldi, çattı. İftar sofraları sahur yemekleri şimdiden planlamalara dahil edilirken, önemli sağlık sorunlarının oluşmaması adına bir açıklama yapan Malatya Halk Sağlığı Müdürü Dr. Kemal Şener, “Ramazan ayında rutin beslenme alışkanlıkları önemli ölçüde değişmektedir. Metabolizmamız bu yeni duruma uyum sağlamaya çalışmaktadır. Yaz mevsimi olmasından dolayı sıcaklıkların etkisiyle artan terleme ile birlikte yeterince sıvı alınmazsa su ve mineral kaybı sonucu, bayılma hissi, bulantı, baş dönmesi gibi birçok farklı sağlık problemleri yaşanabilmektedir” dedi.

EN AZ 3 ÖĞÜNÜ TAMAMLAMAK

Yeterli ve dengeli beslenmenin Ramazan ayında da sürdürülebilmesi için günün oruç tutulmayan bölümünde en az 3 öğünü tamamlamak ve sahur öğününü atlamamak gerektiğinin altını çizen Şener, “Sahura kalkılmaması ya da sahurda sadece su içilmesinin sağlık açısından uygun olmadığı unutulmamalıdır. Sahur yemeği; yavaş sindirilen gün boyu besleyici özelliğini sürdüren besinlerden oluşmalıdır. Sahur yemeğinde süt, yoğurt, peynir, yumurta gibi besinlerden oluşan hafif bir kahvaltı yapılmalı ya da çorba, sebze ve zeytinyağlı yemeklerden oluşan bir öğün tercih edilmelidir. Çok hızlı sindirilen besinlerden sakınılmalıdır; Örneğin; şeker, beyaz un ve diğer saflaştırılmış şekerleri içeren besinler gibi. Kızartılmış besinlerden ve fazla tuz içeren besinlerden sakınılmalıdır. Bu tür besinler gün boyunca aç kalan midenin farklı rahatsızlıklarına neden olabilir ve vücudun su ihtiyacını arttırır” diye konuştu.

TAZE MEYVELER TERCİH EDİLMELİ

Malatya Halk Sağlığı Müdürü Dr. Kemal Şener, “İftar sofralarında bir kişiye yetecek yemeğin 2-3 kat fazlası bulunabilmektedir. İftarda yemeğe 2-3 adet hurma ve 1-2 bardak yağsız süt veya su ile başlanmalıdır. Ana yemek yenmeye başlamadan önce 1 kâse çorba 1 ince dilim tam buğday ekmeği tüketilebilir. İftar yemeğinin kalanında ise tam tahıllar, haşlanarak ve fırında pişirilmiş yemekler, sebzeler ve taze meyveler tercih edilmelidir” şeklinde konuştu.

İFTAR VE SAHURDA YAPILMASI GEREKENLER

Şener, iftarda ve sahurda muhtemel sağlık sorunların önüne geçilmesi için şu önerilerde bulundu:

“İftar yemeklerimizi tek seferde büyük porsiyonlar yerine, birer-ikişer saat ara ile küçük porsiyonlar şeklinde almamız sağlık açısından önemlidir.

- Ramazan ayı süresince genelde süt, yoğurt, peynir, belli ölçüde et tüketimi tercihlerimiz arasında olmalıdır.

- İftar sofralarında bol yağlı şarküteri ürünleri, hamur işleri, tatlılar ve pide gibi yüksek kalorili ve sindirimi güç besinlerin çeşidi ve miktarı azaltılmalıdır.

- İftarda aşırı şerbetli, yağlı tatlılar yerine; sütlü tatlılar (sütlaç, güllaç, muhallebi vb.) veya meyve tatlıları tercih edilmelidir.

- Yemeklerin pişirme yöntemi olarak, kızartma ve kavurma yerine, ızgara, haşlama ve fırında pişirme yöntemlerinin daha sağlıklı olduğu unutulmamalıdır.

- Besin değeri düşük ve mide salgısını arttıran asitli içeceklerin tüketiminden sakınılmalıdır.

- Kafeinli içeceklerin tüketimi (örneğin çay, kahve ve diğer kafeinli içecekler) sınırlanmalıdır. Çünkü bu tür içecekler diüretik etkiye sahiptir, yaz ayları boyunca oruç sırasında vücuttan sıvı kaybına yol açmaktadır.

- Beslenme düzenindeki değişikliklere bağlı olarak oluşabilecek kabızlığı önlemek için, yemeklerde lif oranı yüksek gıdalar (kuru baklagiller, kepekli tahıllar, sebzeler) ve ara öğünlerde de taze ve kuru meyveler, ceviz, fındık, badem gibi kuru yemişler tercih edilmelidir.

- İftardan 1,5-2 saat sonra yapılacak hafif tempolu bir yürüyüş, besinlerin sindirimine yardımcı olacaktır. Aynı zamanda yavaşlayan metabolizmayı hızlandıracaktır.”

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