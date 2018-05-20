Ramazan’da kayısıyı sofranızdan eksik etmeyin

Özellikle de kuru kayısının faydaları saymakla bitmiyor. Ramazan ayı ile beraber sindirim sorunları, hazımsızlık, kabızlık gibi rahatsızlıklar daha çok kendini gösteriyor ve bundan dolayı uzmanların yanı sıra Malatya’da kayısı esnafı da kayısı yemenin faydalı ve sağlıklı olduğunu belirtiyor.

Kayısı esnaflarından Haci Dumrul, kuru kayısının sindirimi ve hazmı kolaylaştırdığını ifade ediyor. Kabızlık ile doğal yolla savaşılabileceğini söyleyen esnaf Ali Göksu da kuru kayısının Ramazan’da vazgeçilmez olduğunu belirtiyor.

KAYISININ FAYDALARI

Kuru kayısının bilinen faydalarından birkaçı şöyle:

“Sağlıklı bir sindirim sistemi kaynağı olarak biliniyor. Hamilelerin tüketmesi halinde kansızlığa iyi geldiği bilindiğinden anneye doğum esnasında fayda sağlıyor. Genel anlamda kansızlığı olanlara tavsiye ediliyor. Cilt sağlığı için yenilmesi öneriliyor. Kabızlık problemi yaşayanlarda ciddi faydaları olduğu biliniyor.”

Kayısının yanı sıra yağı, suyu, kremi de aynı şekilde faydalı ve kullanılan ürünler arasında yer alıyor.

Malatya’da ve Türkiye’de kayısıya olan talebin fazla olduğunu belirten esnaflar, yurt dışına da oldukça kayısı gönderildiğini belirttiler.

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