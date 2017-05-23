Ramazan’da değişen beslenme düzeni nedeniyle sıkıntı yaşamamak için iftarla sahur arasında bol su tüketimine dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizen Op. Dr. Mustafa Esentürk, “Böbrek problemleri yaşayan; ancak farkında olmayan kişilerde ortaya çıkmayan belirtiler bir anda görülmeye başlanabilir. Özellikle hipertansiyon, diyabet, kalp damar gibi kronik hastalıkları olanlar, böbrek taşı, kum düşürmüş olanlar veya ailelerinde bu hastalıkları geçirmiş yakınları olanlar, gece sık tuvalete kalkanlar sağlıkla ilgili herhangi bir problem yaşamamak için Ramazan öncesi mutlaka hekimlerinin önereceği test ve kontrolleri yaptırmalıdır” dedi.

ETİN, AZI KARAR ÇOĞU ZARAR

En büyük protein kaynağı olan et ve etli yemeklerin, Ramazan sofralarının vazgeçilmezi olsa da böbrek sağlığını tehdit edebileceğini vurgulayan Op. Dr. Mustafa Esentürk, “Protein sağlıklı bir diyet için çok önemlidir. Ama gereğinden fazla hayvansal protein ağırlıklı beslenme böbreklerinize taşıyabileceğinden fazla yük yüklemek anlamına gelir. Bu nedenle etin yerine geçebilecek çyumurta, balık, fasulye, fındık gibi farklı protein alternatiflerini küçük porsiyonlarda tüketmeyi deneyin” diye konuştu.

TUZLA VEDALAŞMA ZAMANINIZ GELDİ

Yemeklerde ve sofralardaki yerini asla terk etmeyen tuzun fazla tüketiminin zararlı olacağını belirten Op. Dr. Mustafa Esentürk, “Hemen her hastalıkta kötü bir başkahraman olan tuzun fazla tüketimi, kan basıncını yükselterek böbrek hasarını hızlandırabilir. Mide bulantısı, şiddetli ağrı ve idrar problemlerinin yanı sıra böbrek taşı oluşumunu da tetikleyebilir” şeklinde konuştu.

SİGARA KAN AKIŞINIZI YAVAŞLATIR

Sigaranın böbrek hassasiyeti yaşayanlar için önemli bir sorun oluşturabileceğini hatırlatan Op. Dr. Mustafa Esentürk, “Uzun süreli açlığın ardından içilen her sigara, susuz kalmış böbreklerinize giden kan akışını daha da azaltarak böbrek hassasiyetiniz varsa ciddi böbrek sorunları yaşamanıza neden olabilir” ifadelerini kullandı.

SODA HER ZAMAN MASUM OLMAYABİLİR

İftar sonrası yenilen fazla yemek ve sonrasında içilen sodanın böbrek hastalığına davetiye çıkardığını vurgulayan Op. Dr. Mustafa Esentürk, “Yemeği fazla kaçırıp üzerine soda içenlerdenseniz; özellikle dikkat edin. Yapılan bir araştırmaya göre, bir günde iki ya da daha fazla diyet soda tüketenlerde, normal soda tüketenlere göre böbrek hastalığı görülme oranı yüzde 30 daha fazladır” dedi.

SU HAYATTIR

Op. Dr. Mustafa Esentürk, suyun insan hayatındaki önemine dikkat çekerek, “Böbrekleriniz, düzgün çalışmak için suya ihtiyaç duyar. Yeterli su tüketiminiz yoksa, gelecekte böbrek hasarına zemin hazırlamış olursunuz. Bu nedenle, iftarla sahur arasında en az 2 litre su tüketin. Ne kadar doğru su tükettiğinizin göstergesi de, idrarınızın açık renkli olmasıdır. İdrarınız koyu renkte ise vücudunuzu ciddi anlamda susuz bırakmışsınız demektir” dedi.

HABER MERKEZİ