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Ramazan’da bol su tüketin!

Son yıllarda olduğu gibi bu yıl da Ramazan’ın sıcak havalara denk gelmesinden dolayı uzmanlar bol su içmenin önemine değiniyor.

Ramazan’da bol su tüketin!

Son yıllarda olduğu gibi bu yıl da Ramazan’ın sıcak havalara denk gelmesinden dolayı uzmanlar bol su içmenin önemine değiniyor.

17 Mayıs 2018 Perşembe 13:24
Ramazan’da bol su tüketin!

İçerisinde bulunduğumuz bu aylarda gündüzlerin uzun olmasından ötürü oruçta aç ve susuz kalmanın süresi de haliyle artmış oluyor. Uzmanlar da uzun süreli oruç ayında özellikle su içmenin önemine vurgu yapıyor. Uzun açlık sonrası tansiyon düşüklüğü gibi sorunlarla karşılaşmanın sıkça görüldüğünü de belirten uzmanlar, içilen suya kabuk tarçın atmanın tansiyonu dengeleyici özelliğinden dolayı önemli olduğunu da belirtiyor.

SAHUR YAPIN!

Su içmenin yanı sıra, aşırı yağlı yiyecekler, kızartmalar, üst üste yenilen hamur işi diye tabir edilen ürünlerin de tüketilmemesi uzmanlar tarafından öneriliyor.

Ramazan ayında açlık süresinin uzun olması sebebiyle uzmanlar sahur yapmanın gerekli olduğunu da belirtirken, çok yaşlı, ilaç kullanmak zorunluluğu olanlar, hamileler, emziren kadınlar ve doktorların ‘oruç tutmaması gerekir’ diye belirtilen kişilerin oruç tutmamasında fayda görülüyor.

busabahmalatya.com

Hilal Demirtaş

Anahtar Kelimeler:
RamazanSuSahur
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