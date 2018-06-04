Ramazan için bu kurallara dikkat!

Dyt. Zafer, iftarda mideye aniden yüklenmenin hazımsızlık ve gaz gibi problemler oluşturabileceğini ve fazla kalori alımına neden olabileceğini belirterek şu önerilerde bulundu:

“Bu yüzden iftara önce su, ayran ve çorba gibi sıvı gıdalarla başlayarak midenizi alıştırın. Ardından 15-20 dakika bekledikten sonra ana yemeğe geçin. Ana yemekte kızartma, kavurma gibi çok yağlı besinlerden uzak durun. Bunun yerine, yağsız et, tavuk ve balık gibi protein kaynaklarını hafta içinde çeşitlilik sağlayarak tüketin. Yanında mutlaka bir salata ve sebze yemeği tüketin. Dünya Sağlık Örgütü’nün önerdiği gibi, kalp sağlığınızı korumak için kırmızı et tüketimini de haftada 500 gramla sınırlı tutun.”

“Öğün sayısını arttırarak azar azar ve sık sık yemelisiniz” diyen Zafer, “İftar ve sahur dahil olmak üzere en az 3 öğün tüketmeyi alışkanlık haline getirin. Sahura kalkmadan oruç tutmak, zaten uzun olan oruç süresini iyice uzatarak ihtiyacınız olan protein, karbonhidrat ve yağ gibi besin öğelerini yeterli almanızı önlüyor. Sıcaklarda terle birlikte mineral kaybı da artıyor. Dolayısıyla Ramazan’da dikkat etmeniz gereken en önemli noktalardan biri, susatan besinlerden kaçınmak olmalı. Örneğin fazla miktarda tuz tüketmek ödeme yol açmasının yanı sıra susama hissini de artırıyor. Dolayısıyla salam, sucuk ve sosis gibi şarküteri ürünleri, turşu, tuzlu zeytin ve salamura ürünlerinden uzak durun” şeklinde konuştu.

BEYAZ EKMEK VE PİDEDEN UZAK DURUN!

Beyaz ekmek, poğaça, pasta ve börek gibi yiyeceklerin yüksek glisemik indeksli olup kan şekerini aniden yükselttiğini ve doygunluk sağlamadığını ifade eden Dyt. Zafer, “Bunların yerine tam tahıllı ekmek, bulgur pilavı veya kepekli makarna gibi sağlıklı karbonhidratlar kan şekerinizi dengeleyerek iftardan sonra tekrar acıkmanızı engelliyor. Yine un ve şeker gibi basit karbonhidrat içerdiği için kan şekerini hızla yükselten pideyi sadece tadımlık olarak tüketmeye özen gösterin. Örneğin, iftarda bir çeyrek kadar pide yemeniz yeterli olacaktır” ifadelerini kullandı.

YAVAŞ YİYİN, İYİ ÇİĞNEYİN

“Uzun saatler süren açlığın ardından iftarda mideye aniden yüklenmek gibi önemli bir hataya düşebiliyoruz” diye söyleyen Zafer, “Besinlerin rahat sindirilmesi, doygunluğu sağlamak ve gereksiz kalori almamak için yemekleri yavaş yemeyi ve iyi çiğnemeyi alışkanlık haline getirin. Ramazan’ın sıcak havalara denk gelmesi, uzun süre aç kalmak ve iftar ile sahur arasındaki zamanın kısıtlı olması nedeniyle vücudumuz oldukça fazla su kaybediyor. Yaşamsal öneme sahip olan suyu yeterli içtiğinizden emin olun. Vücut ağırlığınızı 30-35 ile çarparak günlük almanız gereken sıvı ihtiyacını bulabilirsiniz. Örneğin 70 kilo ağırlığındaki bir kişinin günlük alması gereken sıvı 2100-2450 ml oluyor” ifadelerini kullandı.

Kahve ve çayı abartmamak gerektiğine de vurgu yapan Zafer, “Fazla kahve ve çay tüketimi vücuttan sıvı kaybettiriyor. Ayrıca iftardan sonra içildiğinde, içinde bulunan kafeinin uyarıcı etkisinden dolayı uykusuzluk problemleri yaşatabiliyor” dedi.

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