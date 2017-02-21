Turgut Özal Tıp Merkezi’ni marka yapan isimlerin başında gelen, tıp merkezine büyük katkılar sunan, dünyanın çeşitli üniversitelerinde ders veren Prof. Dr. Ramazan Özdemir’in vedası için Kongre ve Kültür Merkezi’nde tören düzenlendi. Törene başarılı hekimin mesai arkadaşları, öğrencileri, hastaları ve çok sayıda öğretim üyesi katıldı.

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Bir süre önce çocuklarının eğitimi için 27 yıl görev yaptığı Turgut Özal Tıp Merkezi’nden ayrılıp, Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne geçen Özdemir’in Malatya’nın bir diğer önemli hekimi Karaciğer Nakli Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Sezai Yılmaz ile vedalaşmasında duygusal anlar yaşandı. Yakın arkadaş olan Prof. Dr. Sezai Yılmaz ile Prof Dr. Ramazan Özdemir’in vedalaşmasında iki başarılı hekim gözyaşlarına hakim olamazken, bu ana tanıklık edenler de duygusal anlar yaşadı.

GİTMEMESİ İÇİN ÇOK UĞRAŞTI

Vedaların hoş olmadığını söyleyen Yılmaz, “Ben gitmemesi için çok da çaba sarf ettim ama yapacak bir şey yok” diyerek, konuşmasını sürdüremedi ve Özdemir’e sarılarak ağladı. Yaklaşık 27 yıl görev yaptığı İnönü Üniversitesi’nden çocuklarının eğitimi için ayrılma kararı aldığını söyleyen Özdemir, “Para için alınmış bir karar değil” dedi.

VEFA BORCUNU ÖDEDİĞİMİZE İNANIYORUM

Gittiği yerin bir devlet üniversitesi, mütevazı bir vakıf üniversitesi olduğunu belirten Özdemir, “Para için alınmış bir karar değil, onu da bilmenizi istiyorum. Yani gittiğimiz yer bir devlet üniversitesi, mütevazı bir vakıf üniversitesi. Orada da hizmet edeceğiz, yine öğrenci yetiştireceğiz, yine geleceğin doktorlarını inşallah yetiştireceğiz. Tabi 26-27 yıldır bir yerde hizmet ediyorsunuz, o tabi ki büyük bir duygusallık katıyor insana. Malatyalılara ben teşekkür ediyorum. Arkamızda dualar ediyorlar. Bu güzel bir olay diye düşünüyorum. İnsanların sevgisine mazhar olmak da çok güzel. Neredeyse duasını almadığımız bir ev yok Malatya’da, Allah razı olsun herkesten. Ben, rahmetli Turgut Özal’ın kurmuş olduğu merkezde üzerimize düşen vefa borcunu ödediğimize inanıyorum. Önemli olan gök kubbede hoş bir seda bırakmak" diye konuştu.

İHA