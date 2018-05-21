Ramazan'da beslenme…

Dyt. Okşar, “Oruç tutma sebeplerinden bir tanesi açlık içinde bulunan insanların ıstıraplarını bir ölçüde hissetmektir. Şaşalı sofralar israf sofralarına dönüşmesin. Ramazanda nasıl beslenilmesi gerektiğini anlatacağım ama sizden isteğim ihtiyaç sahiplerini unutmayalım” dedi.

“Yaz aylarına denk gelen ve gündüz saatlerinin uzun olmasıyla 16 saati bulan oruçluluk süresiyle vücut aç ve susuz kalır” diyen Dyt. Orhan Okşar şu ifadelere yer verdi:

“İftar ile sahur arasında dengeli beslenmek halsizlik ve yorgunluk hissetmememizi sağlar. Sağlık problemi olan kişilerin oruç tutması sakıncalıdır. Bunlar;

-Diyabet ve hipertansiyon hastaları, hamileler ve emziren anneler, çok yaşlı ve hasta olanlar, verem ve kanser hastaları, ağır böbrek ve kalp hastalıkları olanlar, mide ülseri, safra kesesi iltihabı olanlar, karaciğer yetmezliği olan kişiler, ağır enfeksiyon geçirenler, Sık sık ilaç kullananlar.”

SAHURU İHMAL ETMEYİN

Dyt. Okşar sahurun önemine değinerek, “Uykuya yenik düşüp sahura kalkmayan kişi sayısı ne yazık ki çok fazla. 16 saate yakın olan açlığı sahura kalkmayıp 20 saate çıkartmak kan şekerinin daha fazla düşmesine ve halsizlik, yorgunluk ve baş ağrısı gibi sonuçlara yol açabilir” diye konuştu.

Okşar, “Sahurda tüketmemiz gereken besinlerin başında yumurta, tam buğday ekmeği, süt, yoğurt, yağlı tohumlar, meyveler, posa ve su oranı yüksek uzun süre tok kalmamızı sağlayan besinler olmalıdır. Tuz ve yağ oranı yüksek olan besinler ise uzak durmamız gereken besinler olmalıdır” şeklinde açıklamalarda bulundu.

Dyt. Okşar açıklamalarını şu şekilde sürdürdü:

“İftarda ise, saatlerce boş kalan mideye yüklenmek doğru değildir. Su hurma ve zeytin ile başlamak ilk alternatif olabilir. Hafif bir çorba domates salatalık peynir gibi atıştırmalıklardan sonra ara vermelisiniz. Ana yemekte yağı az et ve et ürünleri, yeşil yapraklı salataları makarna ve bulgur gibi tahılları tüketebilirsiniz. Çok yoğun tatlı isteği olması durumunda şerbetli tatlı yerine sütlü tatlıları tercih edebilirsiniz. Günde ortalama 2-2. 5 litre su içemeye özen göstermelisiniz. İftar sonrası kısa yürüyüşler ise sindirime yardımcı olacaktır.”