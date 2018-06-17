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Ramazan Bayramı’nda beslenme

Ramazan ayında sahur ve iftar ile birlikte beslenme düzeninin değişmesi ve Ramazan’dan sonra tekrar eski beslenme düzenine geçişte sağlığınız ve kilonuz etkilenmesin! Konu ile ilgili bilgiler paylaşan Diyetisyen Orhan Okşar, “Oruç tutan veya tutmayan kişinin o meşhur ramazan sofralarından etkilenmemesi pek mümkün değil. Tabi bu durum bayram sofraları içinde geçerli. Bayram yemekleri, tatlıları, şekerleri, çikolataları karşısında dur diyebilmek kolay değil. Ama imkansızda değil” dedi.

Ramazan Bayramı’nda beslenme

Ramazan ayında sahur ve iftar ile birlikte beslenme düzeninin değişmesi ve Ramazan’dan sonra tekrar eski beslenme düzenine geçişte sağlığınız ve kilonuz etkilenmesin! Konu ile ilgili bilgiler paylaşan Diyetisyen Orhan Okşar, “Oruç tutan veya tutmayan kişinin o meşhur ramazan sofralarından etkilenmemesi pek mümkün değil. Tabi bu durum bayram sofraları içinde geçerli. Bayram yemekleri, tatlıları, şekerleri, çikolataları karşısında dur diyebilmek kolay değil. Ama imkansızda değil” dedi.

17 Haziran 2018 Pazar 12:50
Ramazan Bayramı’nda beslenme

Bayramda beslenme önerilerini Dyt. Okşar şu şekilde sıraladı:

“Orucun bitmesiyle birlikte eski beslenme düzenine geçerken öğün sayılarınızı yavaş yavaş arttırın. 3 ana öğünden sonra birkaç gün içerisinde ara öğünlerinizi beslenmenize dahil edin. Ara öğünler yavaşlayan metabolizmanızı hızlandırmaya ve kan şekerinizi kontrol altında tutmaya yardımcı olur. Ara öğünler meyve, kuru yemişler, kuru meyveler, süt ve süt ürünleri tercih edilebilir. Misafirlerinize şeker yerine kuru meyve içerisinde kuruyemiş ikram edebilirsiniz. Sıcaklarda şerbetli tatlılar yerine sütlü tatlılar veya dondurma ekleyebilirsiniz. (Örneğin sütlü irmik tatlısı.) Yemekleri yavaş yemek iyi çiğnemek ve azar azar yemek tokluk hissimizi daha çabuk sağlayabilir. Oruç tuttuğunuz süre boyunca yetersiz su tüketiminiz olduysa vücudunuz susuz kalmaya alışmış olabilir. Günde en az 2 litre su tüketmelisiniz. Sahurdan kalan geç yeme alışkanlığınız var ise devam ettirmeyin. Son ara öğününüzü yatmadan 2 saat önce yapmış olun. Ve mutlaka fiziksel aktivitenizi arttırın. Yavaşlayan metabolizmanızı hızlandırmaya yardımcı olacaktır.

SÜTLÜ İRMİK TATLISI MALZEMELERİ:

-5 su bardağı süt ( 200 ml bardak ) tam yağlı,

-1 su bardağı buğday irmiği,

-1 su bardağı şeker,

-1 paket vanilin/vanilya.

SÜTLÜ İRMİK TATLISI TARİFİ:

Sütlü irmik tatlısı için, derin bir tencereye süt irmik ve şekeri koyup karıştırın. Koyulaşıp kaynamaya başladıktan sonra vanilyayı serp karıştır. Suyla ıslatmış olduğun kalıpların içine dök.  Soğuttuktan sonra servis edeceğin kaba çevirerek çıkart. Sütlü irmik tatlısı servise hazır.

Toplam 8 porsiyon/1 porsiyon 262 kalori.”

busabahmalatya.com

Hilal Demirtaş

Son Güncelleme: 17.06.2018 13:15
Anahtar Kelimeler:
BeslenmeRAMAZAN BAYRAMIMalatya
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