Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 13°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
114442
ALTIN
171.356
DOLAR
3.9724
STERLİN
5.5779
EURO
4.8837

PSİKOLOJİNİZİ DOĞRU YÖNLENDİRİN KANSERE ‘DUR’ DİYİN!

Giderek yaygınlaşan ve görülme yaşı da gün geçtikçe düşen kanser, tanı konulduğu andan itibaren hastalar ve yakınlarını derinden etkiliyor. Uzman Klinik Psikolog Gizem Mine Çölümlü, 1-7 Nisan Kanser Haftası öncesinde kanserle savaşta psikolojik desteğin önemi hakkında bilgi verdi.

PSİKOLOJİNİZİ DOĞRU YÖNLENDİRİN KANSERE ‘DUR’ DİYİN!

Giderek yaygınlaşan ve görülme yaşı da gün geçtikçe düşen kanser, tanı konulduğu andan itibaren hastalar ve yakınlarını derinden etkiliyor. Uzman Klinik Psikolog Gizem Mine Çölümlü, 1-7 Nisan Kanser Haftası öncesinde kanserle savaşta psikolojik desteğin önemi hakkında bilgi verdi.

03 Nisan 2018 Salı 09:50
PSİKOLOJİNİZİ DOĞRU YÖNLENDİRİN KANSERE ‘DUR’ DİYİN!

KANSER BÜTÜN AİLEYİ ETKİLİYOR

Psikolog Çölümlü, “Fiziksel bir hastalık olmasının yanında ruhsal ve psiko-sosyal boyutları da olan kanser, her yaşta insanın yakalanabileceği, coğrafi sınır tanımayan evrensel bir sorundur. Kanser olduğunu öğrenme, bireyler için somut bir yaşam tehdidi taşımakta ve genellikle kanser ölüm ve yoğun acı çekme ile eş tutulmaktadır. Kanserin yaşamı tehdit eden bir hastalık olması, hasta kadar yakın çevresini de ruhsal açıdan etkilemektedir” diye konuştu.

EN YAYGIN TEPKİ: ŞOK VE İNKAR

Genel olarak tanı sonrası en yaygın görülen tepkinin şok ve inkar olduğunu ifade eden Çölümlü, “İnkar, gerçeği öğrendikten sonra beklenmedik habere karşı bir tampon görevi görmektedir. Bu reddedişin nedeni çoğu zaman katlanmanın güç olduğu duruma karşı hissedilen kaygı ve korku duygularıdır. İnkar süreci artık varlığını koruyamaz hale geldiğinde yerini öfke ve kızgınlığa bırakır. Çoğu zaman öfkenin her yöne aktarılması aile ve çevresi açısından da yönetilmesi zor bir süreç olabilmektedir” şeklinde konuştu.busabahmalatya.com 

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
KanserMine ÇölümlüKanser Haftası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
BU VİTAMİNLER KANSERE KARŞI KORUYOR
BU VİTAMİNLER KANSERE KARŞI KORUYOR
HACAMAT VE FAYDALARI
HACAMAT VE FAYDALARI
UZMANLAR UYARIYOR: “MEVSİMİNDE YİYİN!”
UZMANLAR UYARIYOR: “MEVSİMİNDE YİYİN!”

banner29

banner52

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim