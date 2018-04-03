PSİKOLOJİNİZİ DOĞRU YÖNLENDİRİN KANSERE ‘DUR’ DİYİN!

KANSER BÜTÜN AİLEYİ ETKİLİYOR

Psikolog Çölümlü, “Fiziksel bir hastalık olmasının yanında ruhsal ve psiko-sosyal boyutları da olan kanser, her yaşta insanın yakalanabileceği, coğrafi sınır tanımayan evrensel bir sorundur. Kanser olduğunu öğrenme, bireyler için somut bir yaşam tehdidi taşımakta ve genellikle kanser ölüm ve yoğun acı çekme ile eş tutulmaktadır. Kanserin yaşamı tehdit eden bir hastalık olması, hasta kadar yakın çevresini de ruhsal açıdan etkilemektedir” diye konuştu.

EN YAYGIN TEPKİ: ŞOK VE İNKAR

Genel olarak tanı sonrası en yaygın görülen tepkinin şok ve inkar olduğunu ifade eden Çölümlü, “İnkar, gerçeği öğrendikten sonra beklenmedik habere karşı bir tampon görevi görmektedir. Bu reddedişin nedeni çoğu zaman katlanmanın güç olduğu duruma karşı hissedilen kaygı ve korku duygularıdır. İnkar süreci artık varlığını koruyamaz hale geldiğinde yerini öfke ve kızgınlığa bırakır. Çoğu zaman öfkenin her yöne aktarılması aile ve çevresi açısından da yönetilmesi zor bir süreç olabilmektedir” şeklinde konuştu.busabahmalatya.com