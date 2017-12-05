05 Aralık 2017 Salı

Prostatınız varsa bu besinleri tüketin!

Her erkekte doğuştan bulunan ve yaş ile birlikte hormon dengesinin değişmesi nedeniyle büyümeye başlayan prostat, hayat kalitesini oldukça düşürüyor. Yapılan çalışmalar; 60 yaşındaki erkeklerin yüzde 50'sinde, 80 yaşındaki erkeklerin ise yüzde 90'ında iyi huylu prostat büyümesinin görüldüğünü gösterirken, her 12 erkekten biri de prostat kanserine yakalanıyor. Yaş, aile öyküsü, yağlı beslenme alışkanlığı, hormonlar, A ve D vitamini değerleri prostat hastalıkları üzerinde etkili. Bu nedenle tüketilen gıdalara dikkat edildiği takdirde, prostat hastalıkları için önlem almak da mümkün olabiliyor. Op. Dr. Egemen İşgören, prostat sağlığı için tüketilmesi gereken 6 besin hakkında bilgi verdi.

05 Aralık 2017 Salı 11:12
Prostatınız varsa bu besinleri tüketin!

  İşgören, “Domates likopen açısından zengin ve prostat sağlığını destekleyici özelliklere sahip bir besin kaynağıdır. Güçlü bir antioksidandır ve vücut tarafından üretilmeyip çeşitli besinlerle vücuda alınır. Yapılan bir araştırmada, 10 hafta boyunca günlük 50 gr domates tüketen iyi huylu prostat büyümesi olan erkeklerin PSA değerlerinde yüzde 10’dan fazla düşüş olduğu tespit edilmiştir. 48 bin erkek üzerinde yapılan başka bir araştırmada ise domates ve domates içeren ürünlerin yoğun olarak tüketilmesi ile prostat kanseri gelişme riskinin yüzde 35 oranında azaldığı, agresif prostat kanseri gelişme riskinin yüzde 53 oranında düştüğü gözlenmiştir” ifadelerinde bulundu. Dr. İşgören özetle şunları kaydetti:

ZERDEÇAL TÜMÖRÜ KÜÇÜLTÜYOR, YAYILIMI ÖNLÜYOR
  “Geleneksel olarak iltihap, soğuk algınlığı ve astım ile mücadelede kullanılan zerdeçalın, prostat kanseri de dahil olmak üzere kanser önleyici özellikleri bilimsel araştırmalar sonucunda ortaya konulmuştur. Prostat kanserinin önlenmesinde ve tedavisinde etkili olmasının yanı sıra tümör büyümesini de önemli ölçüde azaltabildiği görülmüştür. Zerdeçal, prostat kanserinin kemik yayılımını da önleyici özelliğe sahip bir besindir.

NAR PROSTAT KANSERİNİN BÜYÜMESİNİ YAVAŞLATIYOR
  ‘Antioksidanlar’ ve ‘ellagitannin’ adı verilen bitkisel besinler bakımından zengin olan nar, prostat sağlığı üzerine yararlı etkilere sahiptir. Yapılan çalışmalar, nar özlerinin prostat kanser hücrelerinin çoğalmasını yavaşlattığını ve apopitozis adı verilen programlı hücre ölümünü hızlandırdığını göstermektedir. Nar suyu içinde bulunan ellagitanninlerin prostat kanser hücrelerini besleyen yeni damar oluşumunu durdurduğu tespit edilmiştir.

SOMON KANSERLE SAVAŞTA GÜÇLÜ BİR ANTİOKSİDAN
  Omega-3 yağ asitleri, prostat sağlığını destekleyen önemli bir besin maddesidir. Omega-3'ü almanın en lezzetli ve besleyici yolu ise somon balığı tüketmekten geçer. Somonda bulunan omega-3 yağ asitlerinin prostat kanser gelişimini önlemede, mevcut prostat kanserinin büyümesini ve ilerlemesini yavaşlatmada önemli bir rolü vardır. Klinik kanser araştırması raporunda haftada 1 somon gibi balıkları tüketmenin, genetik olarak yatkınlığı bulunan erkeklerde bile ileri evre kanser gelişim riskini azalttığı belirtilmektedir.” 

HABER MERKEZİ
Anahtar Kelimeler: BusabahProstat

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