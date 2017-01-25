Prof. Dr. Ertem, eklemlerde kireçlenmenin iki şekilde olduğunu belirterek, "Birincisi yaralanmalarla oluyor. Yani kırıklar, eklem içi kırıklar olduğunda eklem orjinaliyle birleşemediği zaman kireçlenme dediğimiz osteartozla iyileşiyor. Bir de yaşla birlikte olan yaşa bağlı değişiklerle eklemlerde kireçlenme olması halidir" diye konuştu.

Eklem hastalıklarının günümüzde çok fazla görüldüğüne değinen Prof. Dr. Ertem, "Günümüzde eklem hastalığı olarak halk arasında eklemde kireçlenme olarak bilinen (osteoartrit) en fazla görülen eklem sorunudur. Bu iki şekilde oluyor. Birincisi yaralanmalardan sonra olan eklemlerdeki erken kireçlenmeler ikincisinde yaşla birlikte olan eklemlerdeki yıpranmalar ve yaşlanmayla alakalı eklemlerin kıkırdaklarının bozulması, ağrılı bir eklem olması halidir" ifadelerini kullandı.

Pof. Dr. Ertem, eklem hastalıklarının tedavilerinin çeşitlilik arz ettiğini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Büyük oranda ameliyat öncesi bir takım ilaçlarla eklem içine enjeksiyonlarla, eklemi koruyan tabletler üretilmiş durumda. Bunlar kullanılarak ameliyatsız tedaviler yapılıyor. Bunlara cevap vermeyen şikayetleri devam eden hastalarada ameliyatlı tedaviler uygulanır. Ameliyatlarda da açık ve kapalı yöntemler kullanılarak tedaviler yapılıyor. Açık ameliyat eklemi açarak yapılan tedavilerdir. Mesela diz protezi o şekilde oluyor. Kapalı yöntemler artroskopik yöntemlerle kıkırdağı yerine koyan bir takım ileri teknolojinin getirdiği yenilikler var. O zaman eklem yüzeyinin büyüklüğüne göre bazen vücuttan aldığımız kıkırdakla o problemli bölgeyi düzeltiyoruz. Bazen kişiden aldığınız kıkırdak hücrelerini çoğaltarak kendi orijinal kıkırdağını üretip yerleştirebiliyoruz" diye konuştu.

İHA