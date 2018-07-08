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Probiyotik ve mucizevi etkileri

Probiyotik kullanımı hakkında Endodonti Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Elif Çiftçioğlu, önemli açıklamalarda bulundu.

Probiyotik ve mucizevi etkileri

Probiyotik kullanımı hakkında Endodonti Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Elif Çiftçioğlu, önemli açıklamalarda bulundu.

08 Temmuz 2018 Pazar 10:32
Probiyotik ve mucizevi etkileri

Endodonti Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Elif Çiftçioğlu “Diş hekimliğinde probiyotiklerin kullanımı üzerine yapılan çalışmalar; probiyotiklerin özellikle diş çürüklerinin oluşmasının engellemesi, diş eti sağlığının kazanılması, kötü ağız kokusunun giderilmesi ve ağız kanserlerinin oluşumunun azaltılması üzerine olumlu etkilerinin olabileceğini göstermektedir” diyen Endodonti Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Elif Çiftçioğlu, “Diş çürüklerinin sınırlandırılmasında veya önlenmesinde yararlı bir etkiye sahip olması için kullanılacak bir probiyotiğin; diş yüzeylerine yapışabilmesi ve diş biyofilmini oluşturan bakteriyel topluluklara entegre olması, çürük yapıcı bakterilerle rekabet etmesi ve zararlı bakterilerin çoğalmasını önlemesi gerekir” şeklinde konuştu.

PROBİYOTİKLER ÇÜRÜK OLUŞUMUNU ENGELLER

Çiftçioğlu,“Oral probiyotikler, özellikle ağız boşluğuna uygun olan yararlı bakterilerdir. Sindirim sisteminden aşağıya doğru yol alarak bağırsaklardaki trilyonlarca bakteri ile birleşmek yerine, oral probiyotikler daha fazla yarar sağlamak için ağızda yerleşir, kimi zaman da burun, boğaz ve kulaklara doğru yol alırlar. Oral probiyotikler, çeşitli antimikrobiyal maddeler salgılar; mukoza ve diş sert dokularına tutunarak plak oluşumuna sebep olan patojenlerle rekabet eder, pH’yı düzenleyerek çürük oluşumuna neden olan asit ortamı değiştirebilirler. Ayrıca probiyotiklerin konağın bağışıklık yanıtını düzenleyerek de yararlı etkiler sağladığı gösterilmiştir” diye belirten Çiftçioğlu, “Yapılan çalışmalarda, dost bakterileri içeren bir ağız sıvısının kullanımının diş plağının oluşumunu yüzde 20 oranında azalttığı; başka bir çalışmada ise probiyotiklerin kükürt bileşikleri üreterek, ağız kokusuna neden olan bakterileri yok edebileceği gösterilmiştir” dedi.

Probiyotikleri, besin veya takviye formunda alabiliriz. En iyi gıda kaynakları; geliştirilmiş süt, yoğurt, yumuşak peynirler, kefir, ayran ve lahana turşusu gibi zenginleştirilmiş veya fermente edilmiş gıdalardır. Probiyotikleri konsantre formda, takviye olarak da bulabilirsiniz. Bunlar haplar, tozlar, hatta ağız gargaraları olabilir.

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
ProbiyotikProbiyotik KullanımıSağlık
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