Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 21°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
114738
ALTIN
173.453
DOLAR
4.0452
STERLİN
5.6986
EURO
4.9655

POSTÜR BOZUKLUĞUNUN 4 SEBEBİ

Çocukların yüzde 38’inde postür bozukluğu görülür. En çok görülen sorunlar kürek kemiği pozisyonundaki problemler, bel çukurunun aşırı artışı ve sırttaki yuvarlaklığın aşırı artmış olmasıdır.

POSTÜR BOZUKLUĞUNUN 4 SEBEBİ

Çocukların yüzde 38’inde postür bozukluğu görülür. En çok görülen sorunlar kürek kemiği pozisyonundaki problemler, bel çukurunun aşırı artışı ve sırttaki yuvarlaklığın aşırı artmış olmasıdır.

07 Nisan 2018 Cumartesi 11:06
POSTÜR BOZUKLUĞUNUN 4 SEBEBİ

Yrd. Doç. Dr. Gamze Şenbursa, çocuklardaki postür bozukluğunun sebepleri ve tedavi yöntemleri hakkında bilgiler verdi.

SOKAKLARDA OYNAYAN ÇOCUK SAYISININ AZALMASI

Şenbursa, “Çocuklardaki postür bozukluğu günümüzde en çok teknolojiye bağlı olarak gelişmektedir. Bilgisayar, tablet, telefon başında geçirilen süre ile doğru orantılı olarak çocuklarda postür bozukluğu görülme sıklığı artmıştır. Bilgisayar kullanan çocukların artmış kamburluk ve başın öne doğru uzadığı pozisyona sahip oldukları bulunmuştur. Sokaklarda oynayan çocuk sayısının azalması, futbolu sahada oynamak yerine bilgisayarlarında tuşlara basarak oynamayı tercih eden bir nesil olması; sek sek oynamak, ip atlamak yerine cep telefonlarına indirdikleri uygulamalardan oyunlar oynamaları kasların da gelişimini etkilemektedir. Karın ve sırt kasları zayıf olan çocuklarımızın da postür bozukluğu ortaya çıkmaktadır” diye konuştu.

AĞIR SIRT ÇANTALARI

“Çocukların taşıdıkları sırt çantalarının ağırlığı kendi vücut ağırlıklarının yüzde 5’iyle yüzde 20’si arasında olması gerekir” diyen Şenbursa, beslenmenin de çocuklarda postürü etkilediğini ifade etti.

Bir çocuğun kötü duruşunun yani postür bozukluğunun sadece kötü görüntüden ibaret olmadığını belirten Şenbursa, “Hem bugün hem de gelecekte sağlığını da olumsuz etkileyecek bir faktördür. Birçoğumuz farkında olmasak da aslında sağlığımızı çocukluk yaşlarında kaybetmeye başlarız. Bunun önüne geçmek için çocuklarımızı iyi gözlemlemeli, eğlenceli fikirlerle birlikte aktif bir egzersiz planlamalıyız. Çocuğun yapısına ve karakterine uygun egzersizler postür bozukluğu problemini ortadan kaldıracağı gibi çocuğunuzun daha sakin ve mutlu olmasını da sağlar” şeklinde konuştu.busabahmalatya.com 

Anahtar Kelimeler:
Postür BozukluğuBel çukurunun Aşırı ArtışıSırttaki YuvarlakKürek Kemiği Pozisyonundaki ProblemlerGamze Şenbursa
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
CEP TELEFONU KULAK ÇINLAMASI NEDENİ Mİ?
CEP TELEFONU KULAK ÇINLAMASI NEDENİ Mİ?
İŞLENMİŞ GIDALARA DİKKAT!
İŞLENMİŞ GIDALARA DİKKAT!
MÜRYAĞINI DUYDUNUZ MU?
MÜRYAĞINI DUYDUNUZ MU?

banner29

banner47

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim