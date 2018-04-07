POSTÜR BOZUKLUĞUNUN 4 SEBEBİ

Yrd. Doç. Dr. Gamze Şenbursa, çocuklardaki postür bozukluğunun sebepleri ve tedavi yöntemleri hakkında bilgiler verdi.

SOKAKLARDA OYNAYAN ÇOCUK SAYISININ AZALMASI

Şenbursa, “Çocuklardaki postür bozukluğu günümüzde en çok teknolojiye bağlı olarak gelişmektedir. Bilgisayar, tablet, telefon başında geçirilen süre ile doğru orantılı olarak çocuklarda postür bozukluğu görülme sıklığı artmıştır. Bilgisayar kullanan çocukların artmış kamburluk ve başın öne doğru uzadığı pozisyona sahip oldukları bulunmuştur. Sokaklarda oynayan çocuk sayısının azalması, futbolu sahada oynamak yerine bilgisayarlarında tuşlara basarak oynamayı tercih eden bir nesil olması; sek sek oynamak, ip atlamak yerine cep telefonlarına indirdikleri uygulamalardan oyunlar oynamaları kasların da gelişimini etkilemektedir. Karın ve sırt kasları zayıf olan çocuklarımızın da postür bozukluğu ortaya çıkmaktadır” diye konuştu.

AĞIR SIRT ÇANTALARI

“Çocukların taşıdıkları sırt çantalarının ağırlığı kendi vücut ağırlıklarının yüzde 5’iyle yüzde 20’si arasında olması gerekir” diyen Şenbursa, beslenmenin de çocuklarda postürü etkilediğini ifade etti.

Bir çocuğun kötü duruşunun yani postür bozukluğunun sadece kötü görüntüden ibaret olmadığını belirten Şenbursa, “Hem bugün hem de gelecekte sağlığını da olumsuz etkileyecek bir faktördür. Birçoğumuz farkında olmasak da aslında sağlığımızı çocukluk yaşlarında kaybetmeye başlarız. Bunun önüne geçmek için çocuklarımızı iyi gözlemlemeli, eğlenceli fikirlerle birlikte aktif bir egzersiz planlamalıyız. Çocuğun yapısına ve karakterine uygun egzersizler postür bozukluğu problemini ortadan kaldıracağı gibi çocuğunuzun daha sakin ve mutlu olmasını da sağlar” şeklinde konuştu.busabahmalatya.com