Polikistik over rahatsızlığı artık pek çok kadının yaşadığı bir sorun olmaya başladı. Yoğun iş temposu ve günlük hayatın stresi arasında dikkat edilmeyen bu sorun, önemsenmezse daha ciddi rahatsızlıklara sebebiyet verebiliyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Übeyt Akçin , polikistik overle ilgili doğru bilinen yanlışları ve nelere dikkat edilmesi gerektiğini anlattı.

POLİKİSTİK OVER, METABOLİK BİR HASTALIK

Polikistik over hastalığının özellikle 18-35 yaş arası genç kadın grubunu etkilediğini söyleyen Op. Dr. Übeyt Akçin, “Bu hastalığın özelliği, ultrasonda baktığımız zaman, yumurtalıkta küçük küçük yumurtacık kistleri dediğimiz kistlerle oluşan bir görüntü tespit edilmesi ve hastanın çeşitli şikâyetlerinin tespit edilmesi. Polikistik over hastalığının nedeni bugüne kadar tespit edilemedi. Tamamen metabolik bir hastalık olduğu düşünülüyor. Polikistik over de, kadının yalnızca yumurtalıklarını ilgilendiren değil; kanser, diyabet gibi birçok hastalığa benzer olarak tüm metabolizmayı ilgilendiren bir hastalık grubudur” şeklinde bilgiler verdi.

KADIN EŞİTTİR HORMONDUR

Polikistik over hastalığının son yıllarda artış gösterdiğini vurgulayan Op. Dr. Übeyt Akçin, bu durumun nedenleri ile ilgili olarak şunları söyledi:

“Bu hastalığın artmasında iki tane temel sebep var. Bunlardan ilki, GDO’lu yiyeceklerin, özellikle işlenmiş gıdaların tüketiminin, genç nesil bayanlarda çocukluktan itibaren fazla tüketilmesi. Bu, daha sonra yumurtalıkta bir polikistik over durumu olarak karşımıza çıkıyor. Dikkat ederseniz, toplumsal olarak özellikle genç kızlarımızda ciddi bir kilo problemiyle karşılaşıyoruz. İşlenmiş gıdaların, cips, kola, mayonez gibi, hazır paket gıdalar gibi ürünlerin fazla tüketilmesi sebebiyle obeziteye doğru yol alıyoruz. Aslında genetiği bozulmuş gıdalarla, doğallıktan ve temizlikten uzaklaşmış gıdalarla beslenmenin cezasını çekiyoruz. Çünkü kadın eşittir, hormondur. Kadının hormonal düzeni kimyasal işlemlerden geçirilmiş, işlem görmüş yiyecek ve içeceklerle bozulduğu zaman, bir nevi hasta kendi parmağını kendi gözüne sokmuş sayılır.“

KİLO, YUMURTLAYAMAMA SEBEBİ

Kilo artışının kadının yumurtlama dengesini bozduğunu ifade eden Op. Dr. Übeyt Akçin “ Polikistik hastalarda sorun, normalde her ay bir yumurta üretmesi gereken yumurtalığın, hastada adet bitiminden sonra yumurta büyütmemesidir. Hastalar bu yüzden yumurtlama yapamıyor. Ve yumurtlama yapamadıkları için iki sorun karşımıza çıkıyor. Bunlardan birincisi adet gecikmesi. Diğeri ise gebe kalamama “ şeklinde konuştu.

ÇEŞİTLİ TANI KRİTERLERİ VAR

Polikistik over şüphesiyle gelen hastaların özellikle kilo artışı, tüylenme, adet düzensizliği, sivilce artışı şikâyetleriyle geldiklerini belirten Dr. Übeyt Akçin, “Polikistik over hastalığı bir virüs gibi çok yaygın, çok sık rastlanılan bir hastalık grubu değildir aslında. Burada yanlışlık, tanı koyma safhasında oluyor. Bir hastaya polikistik over diyebilmek için bazı tanı kriterleri var. Bunları sayacak olursak; öncelikle ultrasonda gerçek polikistik over görüntüsünü elde etmemiz lazım. Yine ultrasonda, hastanın adet görmediğini tespit etmemiz lazım. Dediğimiz gibi, polikistik over bir metabolizma hastalığıdır. Bu sebeple kanda bazı hormon değerlerinin bozulduğunu tespit etmemiz lazım. Hangi hormonlardır bunlar? Birincisi, erkeklik hormonu dediğimiz hormonun, bayanlarda normal seviyesinin üstüne çıkması. Sonra, yumurtalığı uyaran FSH ve LH hormonu dediğimiz, kadının asıl iki hormonunun birbirine dengesizleşmesi durumu. Kan biyokimyasına baktığımız zaman, hastaların şeker metabolizmasının bozulduğunu görürüz. Şeker hastası değilse bile buna yatkınlık görürüz. Böylelikle hastanın anamnezi, ultrasonografisi ve yapılan kan testlerinde bütün bu bulgular elde edilirse polikistik over tanısı koyabiliriz“ şeklinde konuştu.

BÜTÜN OLARAK DEĞERLENDİRMEK GEREKİYOR

Polikistik over rahatsızlığının bir metabolizma hastalığı olduğunun altını çizen Op. Dr. Übeyt Akçin, bu hastalığın bir bütün olarak değerlendirilmesi gerektiğini ifade ederek, “ Polikistiği tespit ettiğimiz zaman, örneğin adetinde gecikme olan hastaya adet düzenleyici verdiğimizde hastanın yalnızca o anki şikayetini giderir. Polikistiğini gidermez. Biz bu hastalığa metabolizma hastalığı olarak baktığımız için, şeker hastalığında kullanılan bazı ilaçları kullanarak hastanın insülin hormonuna karşı uyuşmasını sağlıyoruz. Böylelikle hasta bir yandan kilo vermeye başlıyor, bir yandan adeti düzene giriyor, bir yandan hormonları normal seviyeye geliyor. Testosteron düşüyor, tüylenme azalıyor. Yumurtalığın kabuğunda incelme oluyor, yumurtlama başlıyor“ dedi.

ÖNEMLİ OLAN POLİKİSTİK YOLUNA GİRMEMEK

Erken tanı konusunun polikistik over hastalığında da çok önemli olduğunu vurgulayan Op. Dr. Übeyt Akçin, önemli olanın polikistik over yoluna hiç girmemek olduğunu ifade etti ve ekledi; “ Özellikle genç kızlarımızı, toplumsal bir kültür olarak, hayatlarında doğru beslenme ile ilgili konuda eğitmemiz gerekiyor. Bir insanın sağlıklı olması için temiz hava, temiz yiyecek ve temiz su gereklidir. Organizmanıza bunları işlenmemiş bir şekilde sağlamazsanız, vücudun bir yerini mutlaka bozmuş oluyorsunuz. Henüz 8-10 yaşındaki kızlarımız, daha yeni adet gören genç kızlar, henüz o yaşlarında çok fazla işlenmiş gıda tüketerek obeziteyi dahi görüyorlar. Bu durum polikistik over için çok ciddi bir tetikleyicidir. Bir şekilde bu hastalığa yakalanılmışsa, çok geç kalınmadan gerekli testlerin yaptırılıp, tedaviye başlanması gerekir, çünkü hastalığın direnci ilerledikçe artacaktır.”

GENÇ KIZLARIN EĞİTİMİ ÇOK ÖNEMLİ

Polikistik over hastalığı için beslenme şekli ve düzeninin çok belirleyici bir unsur olduğunu ifade eden Op. Dr. Übeyt Akçin, “Bir ailede bir kız çocuğu yetişiyorsa, ona beslenmeyi, hayatının her döneminde spor yapmayı ve hayatının her döneminde yeşil çay gibi bitkisel çaylar tüketmeyi mutlaka öğretmemiz lazım. Bir kız çocuğuna kola ya da gazoz gibi ilenmiş içecekler verileceğine, süte alıştırılması yahut günde bir bardak yeşil çay içmeye alıştırılması onun için çok daha faydalı olacaktır. Böylelikle kızlarımız daha o yaşta fazla kilo almamış olacak, polikistiğe de yakalanmamış olacaklar” dedi.

TEDAVİ EDİLMEZSE DAHA CİDDİ SORUNLAR YARATIYOR

Hastalığın tedavi edilmemesi durumunda daha ciddi rahatsızlıkların başlangıcı olabileceğini söyleyen Op. Dr. Übeyt Akçin, “Bir hasta, polikistikten hiç tedavi olmaz ve hastalığı kendi kaderine bırakırsa, maalesef kötü bazı hastalıkların kapısını açmış oluyor. Özellikle düzenli adet görmeyen polikistik overli bayanlarda meme kanserine bir yatkınlık oluşuyor. Rahim kanserine bir yatkınlık oluşuyor. Yine bu hastalarda ilerde mutlaka diyabet riski bulunuyor. Kalp damar hastalıkları riski bulunuyor. Bununla ilgili olarak koruyucu hekimlik çok önemli. Yani hastalık ilerlemeden önlem almak, tedaviye başlamak büyük önem arz ediyor” diye konuştu.

MUTLU SARIGÜL