Polenin bitki çiçeklerinde döllenmeyi gerçekleştiren kalıtsal özellikler taşıyan üreme hücreleri olduğunu dile getiren Aktar Abdullah Yakar, “Polen çok yoğun bir besin deposudur. Polenin içerisinde insan hayatı için önemli olan besin öğeleri bulunmaktadır. Canlıların yaşamı için gerekli olan besin maddeleri birçok üründe düşük oranda bulunmasına karşın, polende oldukça yüksek oranda bulunmaktadır” dedi.

VİTAMİN AÇISINDAN OLDUKÇA ZENGİN

Protein, vitamin ve minareler bakımından oldukça zengin olan polenin kan yapıcı özelliği olduğuna dikkat çeken Yakar, “Arılar, kovanın protein ihtiyacını karşılamak ve yavruları beslemek amacıyla bu polenleri toplar ve kovana taşıyarak petek gözlerinde depolar. Polen, vitamin açısından oldukça zengindir. A-E-C-B1 vitaminleri açısından zengindir. Bir insanın 1 günlük B vitamini ihtiyacı, bir gram polende bulunmaktadır. Kan yapıcı özelliği mevcuttur. Polende, insan yaşamının ihtiyacı için her şey mevcuttur. Bulundurduğu madenler, aminoasitler ve en son olarak zengin çeşitli vitaminler yanında; protein, yağ, şeker, madeni gıda, hormon, büyütücü faktör, pigment; beyin ve vücutça yorgun insanların tüm ihtiyacını karşılar” diye konuştu.

BİR ÇAY KAŞIĞI POLEN YETER

Polen bitkisinin özellikle vücut direncini yükselttiğini ve gribe iyi geldiğini vurgulayan Aktar Abdullah Yakar, “Lipit bozukluklarında ve yüksek kan değerlerinin düşürülmesinde etkindir. Özellikle çocuklarda vücut direncinin yükseltir, gribe ve soğuk algınlığına fayda sağlar. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Hücre yeniler, vücuda zindelik verir. Beyin aktivitesini arttırır. Yorgunluğu giderir, sinirleri güçlendirir. Vücuda dinçlik ve canlılık verir. Gelişmeyi hızlandırır. Cinsel hormonları besler, sinir sistemini dengeler. Mide ülseri, mide kanaması, ishal ve kabızlığı önler. Aynı zamanda güçlü bir antioksidan ve antibiyotik özelliği taşır. Kalp kaslarını güçlendirir. Kılcal damarları destekler ve kılcal damar kanamalarını durdurur. Polen kullanımında tek çiçek polenin yerine çok çiçek poleni kullanımı etkiyi attırır. Sağlıklı bir kişi günde bir çay kaşığı poleni yemesi yeterlidir” diyerek konuşmasını noktaladı.

MUTLU SARIGÜL